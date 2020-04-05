التفاح الخشبي وثعبان الثعابين.. إليك أغرب 10 أنواع فواكه حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الفواكه من أهم المصادر الغذائية لجسم الإنسان، ولكل بلد الفاكهة التي يتميز بها عن البلاد الأخرى.

ونستعرض لكم أغرب 10 أنواع فاكهة حول العالم، وفقا لما ذكر موقعي "everintransit" و"boredpanda".

1- دوريان:

من أغرب الفواكه الشائعة في جنوب شرق أسيا، وتشتهر برائحتها النفاذة التي تشبه البصل المقلي. وينزعج البعض من رائحتها لذلك يمنع زراعتها في الأماكن العامة والحدائق والفنادق.

2- كوبواسو:

من الفواكه الشائعة في الأمازون، وتتميز برائحة فريدة تشبه رائحة الشوكولاتة والأناناس، وتوجد فقط على ضفاف نهر الأمازون.

3- التنين (وايت بيتايا):

من الفواكه المنتشرة في المكسيك، ويتم زراعتها أيضا في أمريكا اللاتينية وآسيا، وهي تشبه الصبار، وتتميز بألوانها المختلفة، ما بين الأحمر والأخضر والوردي ومن الداخل لونها أبيض وبها بذور سوداء صغيرة.

وتحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات، ونسبة قليلة من الحديد، والكالسيوم، والفوسفور.

Advertisements

4- شيريمويا:

من الفواكه المنتشرة في أمريكا الجنوبية ويطلق عليها (تفاح الكاسترد)، يتميز طعمها بأنه مزيج من الموز والأناناس.

5- يد بودا:

توجد في الصين والهند، وتتميز بعطرها الفواح ويرجع تسميتها بهذا الاسم نظرا لأن شكلها كالأصابع. ويتم زراعتها في الطقس المعتدل بعيداً عن الجفاف والحرارة، ولعطرها الفواح تستخدم في تعطير المنازل والملابس.

6- كيوانو:

من الفواكه الجميلة التي تنتشر في أفريقيا، وتتميز بالقشرة البرتقالية الزاهية المليئة بالبذور الصفراء والخضراء.

7- سالاك:

من الفواكه الحمضية وطعمها مزيج من الحادق والحلو وتشبه طعم التفاح، ويُطلق عليها أيضا فاكهة ثعبان الثعابين، لذلك نظرا لشكلها الخارجي الذي يشبه جلد الثعبان.

8- البطيخ الكوري:

تنتشر في كوريا، وتتميز بأنه بطيخ أصفر صغير الحجم، وعلى القشرة الخارجية خطوط بيضاء عميقة، ولحم داخلي أبيض مع بذور بيضاء صغيرة، ويميل مذاق فاكهة البطيخ الكوري إلى طعم الخيار.

9- التفاح الخشبي:

توجد فاكهة في سيلان والهند، وتتميز بقشرتها الخارجية الخشنة ولونها البني. وتحتوي بداخلها على الكثير من البذور ورائحتها النفاذة.

10- تاماريلو:

يتم زراعتها في أمريكا الجنوبية في جزر غالاباغوس، ويتميز شكلها على هيئة بيضة وطعمها اللاذع وبداخلها بذور باللون الأحمر