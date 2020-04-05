كيف تتخلص من انسداد الأنف في 15 دقيقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عندما يشعر أي شخص بانسداد في الأنف، يبحث عن أفضل الطرق للتخلص من هذا الشعور المزعج.

وبحسب ما نقل موقع "Bright Side " نقدم لكم بعض النصائح حول للتخلص من انسداد الأنف في 15 دقيقة فقط

1- التدليك بين الحاجب.

دلكيها بلطف ولكن بثقة لمدة دقيقة، إذ يؤثر هذا التدليك على الغشاء المخاطي للأنف، ويمنع جفاف والتهاب الجيوب الأنفية، ويقلل الضغط في الجيوب الأمامية.

2- تدليك الجيوب الأنفية.

قم بحركات دائرية في منطقة أجنحة أنفك لمدة 1-2 دقيقة، باستخدام السبابة والأصابع الوسطى، مع الضغط برفق. ويساعد هذا الإجراء في فتح الممرات الأنفية.

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3- دلك النقطة بين أنفك وشفتك.

قم بتدليك النقطة بين شفتيك العليا وأنفك، بحركات لطيفة لمدة 2-3 دقائق. ستساعد هذه الطريقة على إزالة التورم في أنفك.

4- استخدام مرطب الهواء.

عندما تكون رطوبة الهواء أقل من 40٪ ، يجف المخاط في أنفك ويتداخل مع التنفس الحر. إذا كان هناك بالفعل الكثير من المخاط والرطوبة المنخفضة، فقد تتطور لمضاعفات بكتيرية شديدة. المحتوى الرطب الأمثل من 40٪ إلى 60٪.

5- تسخين الأنف

خذ قطعة قماش دافئة (يمكنك تسخينها في الميكروويف أو وضعها في الماء الساخن والضغط عليها بعناية). لا يجب أن تكون ساخنة جدًا، فقط عند درجة حرارة مريحة. الحرارة ستجعل أي مخاط أكثر سيولة. بعد التسخين، انفث أنفك أو اغسلها بمحلول ملحي.

6- التدريب

عندما يزداد معدل ضربات قلبك ويسخن جسمك، يكون لذلك تأثير جيد على تمييع المخاط في أنفك، وسيكون من الأسهل بكثير نفخ أنفك.

15 دقيقة من النشاط البدني ستكون كافية للتعامل للقضاء على انسداد الأنف.