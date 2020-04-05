كورونا يجبر الملكة إليزابيث على الظهور في خطاب نادر.. فماذا ستقول؟

في خامس رسالة تليفزيونية خاصة توجهها للبلاد منذ اعتلائها عرش البلاد قبل 68 عاما، توجه الملكة اليزابيث كلمة نادرة إلى الشعب البريطاني اليوم الأحد، تدعو خلالها البريطانيين إلى إظهار نفس الإرادة التي أظهرها أسلافهم ومواجهة التحدي الذي يمثله تفشي فيروس كورونا بروح عالية.

ووفقا لـ"رويترز"، ستتقدم الملكة الشكر أيضا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، قائلة: "أتعشم أن يتمكن الجميع خلال السنوات المقبلة، من الافتخار بكيفية الرد على هذا التحدي، وسيقول من يأتون بعدنا إن البريطانيين في هذا الجيل كانوا على نفس القدر من القوة التي يتمتع بها أي منهم"، طبقا لمقتطفات من الكلمة نشرها قصر بكنجهام.

وسجلت الكلمة التي تلقيها الملكة اليزابيث اليوم الأحد، في قلعة "وندسور" حيث تقيم الملكة مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما)، وستبث في السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

وارتفعت حالات الوفاة في بريطانيا بسبب كورونا 708 حالات خلال آخر 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 4313 حالة.