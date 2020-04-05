الكمامة والقفازات جزءًا أساسيًا من إطلالات النجمات مع "كورونا"

منذ أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار أصبحنا نلاحظ أن بدأت الناس، منذ أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار، تفعل المستحيل من أجل حماية أنفسهم، ومن أبسط أدوات الحماية التي كانت متوفرة للجميع هي الكمامة والقفازات التي تعتبر خط الدفاع الأول ضد الفيروس، ومؤخراً أصبح مشهد الناس مع الكمامة أمراً طبيعياً نراه كل يوم بمن فيهم النجمات اللواتي أصبحت الكمامة والقفازات جزءاً أساسياً من اطلالاتهن اليومية في المشاوير المقتضبة للسوبر ماركت أو الصيدلية، وقد جمعنا اليوم بعض أبرز صور النجمات العالميات في الكمامة والقفازات… وإليك بعض الأمثلة:

نينا دوبريف في اطلالة منزلية بالأسود

شاهدنا النجمة نينا دوبريف Nina Dobrev في زيارة للعيادة البيطرية، وقد اعتمدت لوكْ منزلياً مريحاً باللون الأسود عبارة عن بنطلون قطني مع سويتر مزينة برسمة وحذاء رياضي أبيض، وطبعاً كانت قد اعتمدت الكمامة الوقائية والقفازات مع اطلالتها.

ديان كروغر تتسوق مع الكمامة والقفازات

النجمة الشقراء الجميلة ديان كروغر Diane Kruger خرجت للتسوق وشراء الحاجيات، وقد ارتدت بيجاما قطنية منزلية مؤلفة من بنطلون وسويتشرت فضفاضة ومع صندل باللونين الأسود والأبيض، وكانت قد اعتمدت الكمامة والقفازات الطبيعية كنوع من الحماية.

نيكول شيرزينغر في لوك عصري مع الكمامة

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أطلت نيكول شيرزيغر Nicole Scherzinger في لوك شبابي باللون الأسود مستوحى من اطلالات نجوم الروك أند رول، وكان عبارة عن جينز سكيني أسود مع جاكيت من الجلد بقصة البايكر biker وحذاء كاحل مزين بمسامير معدنية باللون الفضي وقبعة، وهذه الاطلالة العصرية لم تمنعها مع اعتماد الكمامة التي نسقتها مع ملابسها باللون الأسود.

النجمة ديان كيتون في لوك صباحي مع الكمامة:

النجمة الكبيرة ديان كيتون Diane Keaton خرجت في مشوار صباحي، وقد اعتمدت فيه بنطلوناً بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض مع كارديغان طويل من الصوف وحذاء من دون كعب مرصع بالمسامير المعدنية، عاً كانت قد ارتدت الكمامة والقفازات الطبية الوقائية من فيروس كورونا.الكمامة والقفازات الطبية أصبحت جزءاً أساسياً من اطلالات النجمات العالميات في مختلف المشاوير اليومية الضرورية في زمن الكورونا.

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