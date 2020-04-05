"استلطفني وساعدني في فيديو كليب".. ماذا قالت "نجلا" عن علاقتها بالقذافي؟

بعد أكثر من 8 سنوات على رحيله، كشفت الفنانة التونسية نجلا، عن علاقة خاصة كانت تجمعها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت "نجلا" خلال مداخلة تلفزيونية أمس السبت، على قناة "الحوار التونسي"، إنها لا تخجل من العلاقة التي جمعتها بالقذافي، مؤكدة أن الراحل "فخر لها ولليبيين وللعرب".

وأوضحت الفنانة التي كانت تقيم في مصر لمدة طويلة ثم وقعت في مشاكل دفعتها لمغادرتها، أنها تلقت دعوة من قناة ليبية للمشاركة في برنامج، ولدى وصولها للأراضي الليبية تبين أن "القذافي" هو من دعاها بعد أن شاهد أحد اللقاءات التي أجرتها في تلفزيون لبناني، وتحدثت فيها عن أزمتها مع مصر.

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وقالت "نجلا" إن الزعيم الليبي استقبلها "بصدر رحب" وأعرب لها عن استعداده لمساعدتها لأنه "لا يحب الظلم"، وقد تأثر من قصتها، مشيرة إلى أنه على المستوى الإنساني، "رجل محترم يصوم كل اثنين وخميس، ولا يشرب الخمور، ولا يحب الدخان".

وأوضحت الفنانة التونسية، أنها طلبت من القذافي أن يدعمها على الصعيد الفني، فقام بتمويل لإنتاج مجموعة من الأغنيات لها وتصوير 2 فيديو كليب مع أشهر المخرجات في لبنان رندة علم، وهو أمر مكلف جدا.

وقالت "نجلا" إنها زارت القذافي بعد ذلك في ليبيا عدة مرات، حيث استمرت العلاقة نحو عام، مؤكدة أنها "كانت مجرد علاقة صداقة واستلطاف من القذافي لها، وكانت تبقى معه بحضور حاشيته، أي لم تجمعها به علاقة غير مشروعة".