للأمهات في الحظر.. طريقة تحضير شيكولاتة بيضاء

قد ترفض بعض الأمهات شراء أطفالهن للشيكولاتة خوفا من أن تنتقل لهم عدوى فيروس كورونا المستجد خلال عملية الشراء، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير الشيكولاتة البيضاء في المنزل. مقادير الشيكولاتة البيضاء سكر فانيليا زبدة Advertisements لبن بودرة طريقة تحضير الشيكولاتة البيضاء قومي بتسييح الزبدة على حمام بخار ثم أضيفي لها السكر واخلطيهما بشكل جيد حتى تمام التجانس. أضيفي الفانيليا واللبن واستمري في التقليب. ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك وأخرجيها وقت الاستخدام.

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