في العزل المنزلي.. طرق تساعد على تخفيف القلق والتوتر

تزداد شدة القلق خلال الأوقات الصعبة الحالية، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويمكن علاج القلق والتوتر بإحدى الطرق التي ذكرها موقع "health line". التمارين الرياضية يجب الحرص على المواظبة على التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من شعور القلق والتوتر. تقليل تناول الكافيين تقليل تناول الكافيين أو تفاديه، والامتناع عن المشروبات الكحولية. Advertisements النوم الجيد يعتبر النوم من أهم طرق تخفيف القلق، وضبط توازن الهرمونات. الاستماع إلى الموسيقى عليك تجربة بعض الطرق مثل التأمل، أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة 30 لمدة دقيقة يومياً. البابونج يعتبر البابونج علاجا فعالا لتخفيف القلق والتوتر.

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