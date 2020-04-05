من الإخصاب حتى الولادة.. مراحل تطور الجنين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

الأمومة من أفضل المشاعر التي تتمنى النساء أن تعيشها، ويتابعن بشغف لحظات الحمل والإنجاب.

ويستعرض لكم "الخليج 365" مراحل تطور الجنين أسبوعيا، بحسب ما أوضح موقع "webmd" المختص في الطب.

اللحظة الأولى

يحدث الإخصاب عندما يلتقي الحيوان المنوي ويخترق البويضة، في هذه اللحظة، يكتمل التركيب الجيني، بما في ذلك جنس الجنين.

بعد ذلك تنقسم البويضة المخصبة بسرعة كبيرة إلى العديد من الخلايا. ثم تمر عبر قناة فالوب إلى الرحم، حيث يلتصق بجداره، وبعد ذلك تبدأ المشيمة التي ستغذي الطفل في التكون.

خلال 4 أسابيع

في هذه المرحلة، يبدأ الهيكل في التطور وهو الذي يشكل للطفل وجهه ورقبته في النهاية، كما يستمر القلب والأوعية الدموية في التطور، ويبدأ نمو الرئتين والمعدة والكبد.

خلال 8 أسابيع

يبلغ حجم الطفل الآن أكثر بقليل من نصف بوصة حوالي "1 ونص سم"، في هذه المرحلة تتشكل الجفون والأذنين، ويمكنك رؤية طرف الأنف. يتم تشكيل الذراعين والساقين بشكل جيد. تنمو الأصابع وأصابع القدم لفترة أطول وأكثر تميزًا.

خلال 12 أسبوع

يبلغ طول الجنين حوالي 2 بوصة ويبدأ في تحركاته الخاصة، قد تشعرين به في الجزء العلوي من الرحم، قد يسمع طبيبك نبضات قلب الطفل، كما تبدأ الأعضاء التناسلية للطفل في الوضوح.

خلال 16 أسبوع

يبلغ قياس الطفل الآن حوالي 4.3 إلى 4.6 بوصات (10=12 سم) ويزن حوالي 3.5 أونصة حوالي "108" جرامات، ويتشكل القلب والأوعية الدموية بالكامل، وتنمو أصابع الطفل وأصابع قدميه.

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20 أسبوع

يزن الطفل حوالي 10 أوقيات حوالي "283 جم"، ويبلغ طوله أكثر بقليل من 6 بوصات أي حوالي "15 سم".

24 أسبوع

يزن الطفل حوالي 1.4 رطل "600 جم تقريبا"، هنا تبدأ الأذن في النمو بالكامل.

28 أسبوع

النمو في 28 أسبوعًا يزن الطفل حوالي 2 رطل "900 جم تقريبا".

32 أسبوع

النمو في 32 أسبوعًا يزن الطفل حوالي 4 أرطال "1,8 كيلو"، ويحتوي جلد الطفل على تجاعيد أقل حيث تبدأ طبقة الدهون في التكون تحت الجلد.

36 أسبوع

يختلف النمو في هذا الوقت اعتمادًا على العديد من العوامل، مثل الجنس، وعدد الأطفال الذين يتم حملهم، وحجم الوالدين. ويصل طول الطفل إلى حوالي 18.5 بوصة "46.99 سم" ويزن ما يقرب من 2.7 كيلو.

وتبدأ الدماغ في التطور بسرعة. تم تتطور الرئتين بشكل كامل تقريبًا.

الولادة

الولادة عادة ما تكون بين الأسبوع الـ38 و42، لا تتردي في الحديث مع طبيبك عن كل ما يقلقك.