"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل محشي الكرنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تناول طعام صحي واتباع نظام غذائي متوازن، من الأمور المهمة للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية.

ويرغب الكثير من النساء في تناول الأطعمة الدسمة، لكن تخاف من زيادة وزنها، لذا يقدم لكم "الخليج 365"، طريقة صحية لعمل محشي الكرنب، لا تتسبب في زيادة الوزن، وتساعد على الحفاظ على الوزن المثالي، وفقا لما قدمت سالي فؤاد خبيرة التغذية والطهي الصحي على قناة "cbc":

المقادير:

- ورق كرنب مسلوق.

- ماء وملح وكمون.

- بصل مفروم.

- عصير طماطم.

- كزبرة مفرومة.

- بقدونس.

- شبت.

- جزر مبشور.

- كوسة مبشورة.

- كوب لحمة عصاج خالية من الدسم، حسب الرغبة.

- كوب أرز.

- ملح.

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- فلفل.

- رشة قرفة.

- رشة كمون.

- ملعقة صغيرة كركم.

- مرقة خالية الدسم.

- كزبرة جافة.

طريقة التحضير:

- ضعي طاسة بها القليل من الزيت على النار، وحمرّي البصل بداخلها إلى أن يتحول للون الذهبي.

- ضعي على البصل عصير الطماطم، والملح، والفلفل.

- اسكبي كوب أرز صغير أيضا على الخليط السابق، ثم البقدونس والكزبرة، والجزر المبشور، وأيضا الكوسة المبشورة، ثم قلبي جيدًا.

- ثم على المكونات السابقة، ضعي البهارات: "الكركم، الفلفل، الكمون، الكزبرة الجافة، القرفة"، لضبط سكر الدم.

- استخدمي العصاج قليلة الدسم في حشوة الخليط بدلا من الأرز، حتى تصبح وجبة صحية خفيفة، ثم قلبي حشوة الخليط جيدًا.

- استخدمي الورق الخارجي للكرنب كأرضية قبل وضع المحشي في الوعاء، ليحميه من الحرق.

- قطعي ورق الكرنب، ثم ابدأي في حشوه بالخليط، ورصيه في الوعاء وضعيها على النار.

- ثم ضعي كمية مرقة صغيرة تماثل 1/3 كوب تقريبًا على المحشي، واتركيه لينضج على نار هادئة.