أجمل تصميمات البلوفر باللون الرمادي في شتاء 2020

يعد اللون الرمادي من أكثر الألوان التي تتناسب مع جميع الإطلالات، ففي أوقات العمل أو الدراسة أثناء الصباح، أو خلال المساء، يمكن تنسيق اللون الرمادي بأشكال مختلفة.ولأن البلوفر يعد من القطع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في فصل الشتاء، جمعنا لكِ مجموعة مختلفة ومتنوعة من البلوفرات بجميع درجات اللون الرمادي وبتصميمات مختلفة وأنيقة، يمكن ارتداؤها في مختلف الأوقات.

البلوفر الطويل باللون الرمادي

غت البلوفرات الطويلة ذات الأكمام والياقات الواسعة على موضة شتاء 2020 ، كما ظهرت العديد من هذه التصميمات باللون الرمادي الداكن والفاتح.

ويمكن ارتداء البلوفر الطويل باللون الرمادي الداكن أو الفاتح، على بنطلون ضيق من الجينز الرمادي أو الأسود أو الأبيض، أو بنطلون من الجلد.

ولا يزال البلوفر الضيق الطويل من القطع المميزة هذا الشتاء، خاصة البلوفر الطويل باللون الرمادي ذي الياقة المنسدلة على إحدى الكتفين.

ويمكن ارتداء هذه القطعة على جوارب طويلة من النايلون الأسود، وبوت طويل باللون الأبيض أو الأسود.

البلوفر القصير باللون الرمادي

يتميز البلوفر القصير بتنوع طرق تنسيقه على جميع أشكال البنطلونات والتنورات، وهو ما جعل البلوفر القصير باللون الرمادي من أكثر القطع رواجاً في موسم شتاء 2020.

وسواء كان البلوفر الرمادي مصمماً بالسّحاب أو بدونه، يمكن ارتداؤه مع بنطلون جينز من الأزرق الداكن أو الأسود أو الأبيض، مع حذاء بوت طويل أو قصير باللون الأسود أو الرمادي الداكن.

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كما يمكن ارتداء البلوفر الرمادي القصير المُصمم من التريكو، على بنطلون جلد وحذاء بوت قصير من الجلد الأسود؛ لإطلالة مسائية أنيقة.

بلوفر باللون الرمادي مع ألوان شتاء 2020

لا تفضل بعض النساء الظهور بإطلالة ذات لون واحد أو لونين فقط، وهو ما يجعل هذه التصميمات من البلوفرات التي تجمع بين اللون الرمادي وألوان الشتاء المميزة هذا العام، اختياراً رائعة لمحبي الدمج بين الألوان المختلفة للظهور بإطلالة مميزة وأنيقة.

وتعد من الأكثر الألوان رواجاً في تصميمات البلوفرات رمادية اللون هذا العام، ألوان الباستيل، واللون الأزرق، واللون الخوخي.

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