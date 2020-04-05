تعليق وتسجيل مسرب وصور.. تفاصيل خناقة ريهام سعيد وريم البارودي

صداقة قوية، اختفاء لمحاولات للعودة، ومن ثم مشاجرة على "الملأ"، شهدها جمهور الثنائي، الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي، عبر حساباتهما على "السوشيال ميديا".

البداية من رد الإعلامية ريهام سعيد، على تعليق متابعة لها ووصفها للفنانة ريم البارودي، بأنها "ماتت بالنسبالة لها"، حتى تطورت الأمور، لتخرج أيضًا بتسجيل مسرب للفنانة ريم البارودي، وتصفها بألفاظ مسيئة.

ويرصد "هن"، تفاصيل الخناقة التي نشبت بين الثنائي:

ريهام سعيد: ريم البارودي ماتت بالنسبة لي

استقبلت الإعلامية ريهام سعيد، تعليقات الكثير من متابعيها على مقطع الفيديو، الذي أرستله لها شقيقتها لتهنئها بمناسبة عيد ميلادها، وتفاعلت الإعلامية مع تعليقات متابعيها، التي كانت من ضمنها رسالة متابعة لها عن علاقتها بريم، وإذا كان من الممكن أن تعود صداقتهما من جديد: "بحب ريم البارودي جدا، وبحب ريهام جدا، وهما بيقولوا دايما أنهم أصحاب، طب أنا لما حد بيضايق صحبتي بضايق منه جدا جدا، وممكن كمان مابكلمهوش".

لتعلق عليها ريهام سعيد بالرد: "ريم ماتت بالنسبالي"، لتتزايد التعليقات حول محاولة إعادة الأمور بينهما من جديد، ومن ضمن التعليقات التي انتقدت وصف "ريهام"، بأن ريم البارودي، انتهت بالنسبة إليها: ماتت إيه التعبير القاسي ده.. أنتي فعلًا بقيتي غريبة".

وردت عليها الإعلامية ريهام سعيد قائلة: "بقيت غريبة؟ على أساس أن حضرتك تعرفيني شخصيًا من زمان واتغيرت".

ريم البارودي: مشكلتك أنك معتبراني عدوتك

اختارت الفنانة ريم البارودي الرد بطريقة غبر مباشرة، على وصف ريهام سعيد، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فنشرت صورة لها، مرفقة بتعليق: "مشكلتك معتبراني عدوتك، ومشكلتي إني مش شيفاكي أصلا".

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وحرصت الفنانة على غلق التعليقات، ثم عادت "البارودي"، بنشر دعاء على حسابها، وعلقت: "الحمد لله طلعت كل المنافقين من حياتي، والحمد لله هما مش كتير".

ريهام سعيد تنشر تسجيل مسرب لسب ريم البارودي لها

لم تنتهي الأمور عند ذلك، إذ نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على قناة "يوتيوب"، تسجيلا للفنانة ريم البارودي، وهي تصفها بألفاظ مسيئة، وتهاجم أحد الأشخاص بعد دفاعه عن ريهام سعيد: "بتقارن مين بمين.. متعملش نفسك صاحب حد أنا للي معرفاك بيها.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد".

وطلبت "ريم"، من الشخص أن يرسل لريهام سعيد التسجيل الصوتي: "ابعتلها الفويس.. بتدافع عن فاجرة عن واحدة إذا خاصم فجر.. عن واحدة مكروهة، ربنا أداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. خليها كدا ربنا بيعذبها أكتر وأكتر، اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا".

ريهام سعيد: ناكر الخير

ومن "يوتيوب" للإنستجرام، نشرت ريهام البارودي، عبر حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، نشرت مقطع فيديو من برنامجها السابق "صبايا"، وهي تتحدث عن الصديق الناكر للجميل، الذي وصفته بـ"الجعان".

ريم البارودي: متردوش على المرضى النفسيين

أما الفنانة ريم البارودي، فنشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لها، وهي تتحدث مع متابعيها، وتنصحهم بعدم الرد على المرضى النفسيين، في إشارة للإعلامية ريهام سعيد.

وتحدثت ريم البارودي في الفيديو قائلة: "متردوش على المرضى النفسيين، والحرب اللي بتتعمل عشان البرنامج اللي ريم البارودي بتعمله (برنامج شارع النهار).. أرجوكم خليكم زي ما أنتم متزعلوش، ومتضايقيوش لأن بجد إذا خاصم فجر وكل واحد بياخد على قد نيته.. والنبي ما تزعلوا وخلونا نرد دايمًا بشغلنا".

ريهام سعيد تنشر صورتها مع ريم البارودي

ورغم ذلك لم تتوقف الأمور، إذ نشرت ريهام سعيد عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة قديمة لها جمعتها بالفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة، الثنائي وهما تتناولان الطعام، مكتفية بتعليق: "العيش والملح"، وقررت "سعيد" غلق خاصية التعليقات، التي تمنع متابعيها من التفاعل على الصورة.