بوزن زائد.. فيفي عبده تواجه الحظر بالرقص: "آدي اللي خدته من المكرونة"

تعتبر الفنانة فيفي عبده، واحدة من أكثر الفنانات تفاعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتحرص على مشاركة متابعيها بتفاصيل حياتها اليومية خاصة في أثناء فترة حظر حركة المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم.

وظهرت "فيفي" خلال مقطع الفيديو، بعباءة ستان باللون الأحمر، وبوزن زائد وهمي قامت باصطناعه، مشيرة لما سببه الحظر والمكوث في المنزل من زيادة الوزن نتيجة تناول الطعام بكثرة، وأرفقت تعليقا على مقطع الفيديو: "إشطات عسلات فُلات، من مصر أم الدنيا، إسكوزمي، آدي اللي خدتوا من المكرونة واللازنية، ربنا يستر".

واعتادت الفنانة فيفي عبده على نشر العديد من المقاطع الفيديو في منزلها، ولها أكثر من مقطع فيديو على إنستجرام، وهي تمارس هوايتها المفضلة "الرقص".