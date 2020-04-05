حامل منه.. خطيبة رئيس وزراء بريطانيا عن إصابتها بأعراض كورونا: الأمر يدعو للقلق

بعد الخلود للراحة لمدة 7 أيام، كشفت كاري سيموندس، خطيبة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أمس السبت، أنها أمضت الأسبوع الماضي في الفراش وهي تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد، لكنها شعرت أن حالتها بدأت في التحسن.

وأضافت سيموندس، التي تحمل جنينا في أحشائها، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "أمضيت الأسبوع المنصرم في الفراش أعاني من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا، لم أكن في حاجة للخضوع لاختبارات، وبعد سبعة أيام من الراحة أشعر بأنني أفضل وفي طريقي للتعافي"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وقالت: "الأمر يبعث على القلق البالغ في حالة إصابة أي حامل بمرض (كوفيد-19).

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وتابعت: "أقول للنساء الحوامل الأخريات من فضلكم اقرؤوا واتبعوا أحدث الإرشادات التي رأيت أنها مطمئنة للغاية".

وكان بوريس جونسون قال، أمس الجمعة، إنه لا يزال في عزلة، ويعاني من أعراض طفيفة لمرض (كوفيد-19)، بما في ذلك ارتفاعا في درجة الحرارة، وذلك بعد 7 أيام من اكتشاف إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من مليون و100 ألف إصابة، في حين وصلت الوفيات إلى أكثر من 60 ألف.