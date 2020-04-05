الامارات | الإكوادور: امتلأت المستشفيات.. فوضعوا الجثث في "حاويات عملاقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور: امتلأت المستشفيات.. فوضعوا الجثث في "حاويات عملاقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت حكومة الإكوادور في تخزين جثث المتوفين من جراء إصابتهم بفيروس كورونا في حاويات مبردات عملاقة بعد امتلاء المشارح والمستشفيات بمئات الجثث في مدينة جواياكيل، بؤرة تفشي الوباء في البلاد.

وأكدت الإكوادور وفاة 318 مريضا بالفيروس وهو من أكبر أعداد الوفيات في أميركا اللاتينية.

لكن الرئيس لينين مورينو قال هذا الأسبوع إن العدد الحقيقي للمتوفين أكبر من ذلك، في الوقت الذي تجمع فيه السلطات أكثر من 100 جثة يوميا من بيوت أقاربهم، بعد أن حالت إجراءات العزل دون دفنهم.