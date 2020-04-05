الامارات | بالصور.. روبوتات تتخرج في جامعة يابانية نيابة عن الطلاب خوفاً من "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت جامعة يابانية طريقة لإجراء حفل تخرج لطلابها بأمان وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بعدما لم يستطيعوا الحضور بأنفسهم.حيث عقدت جامعة Business Breakthrough (BBT) اليابانية حفل تخرج لـ 4 طلاب، عن طريق استخدام الروبوتات مكانهم، بدلاً من عقد حفل تخرج افتراضي، في أحد الفنادق اليابانية في شيودا، طوكيو.

استخدمت هذه الروبوتات الجديدة، التي تم تطويرها من ANA Holdings، شاشة عرض لكل واحدة منهم تظهر وجوه الأفراد الأربعة مع أذرع لاستلام الشهادات بالنيابة عن الخريجين.

ويتم التحكم بالروبوتات "newme" عن بُعد، من خلال لوحة أم، حيث ارتدت الروبوتات عباءات التخرج وتحرك وفق تحكم الطلاب بها عن بُعد للحصول على شهادات التخرج، فيما شارك باقي الخريجين في الحفل عبر برنامج Zoom، حيث تمكنوا من إرسال التعليقات في الوقت الحقيقي للتعبير عن مشاعرهم في الحفل.

وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد أصابت 2.617 شخصاً في اليابان، منذ اندلاعها، حيث توفي نحو 63 شخصاً فيما تعافي 514 شخصاً، يأتي ذلك من إجمالي أعداد المصابين في العالم، الذي بلغ نحو 1.056.777 شخصاً حتى الآن. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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