أبرز صيحات الإكسسوارات التي لم تعد دارجة.. وأخرى مواكبة للموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انطلاق موسم الربيع، حان الوقت لإعادة تأهيل خزانة ملابسك بالتخلص من الاتجاهات التي لم تعد دارجة واستبدالها بأخرى عصرية ملائمة للطقس الدافئ،. عندما يتعلق الأمر بالإكسسوارات، فهناك مجموعة من الصيحات الجديدة التي يمكنك اختبارها هذا الموسم، تعرفي عليها:

ارتدي: حقائب الكتف

لا ترتدي: حقائب الخصر

بعد اجتياحها عالم الموضة لعدة مواسم، أصبحت صيحة حقائب الخصر مبتذلة إلى حد ما، وقد حلت محلها حقائب الكتف بصورها الظلية الهندسية المنحوتة والتي تبدو وظيفية وسهلة الارتداء.

ارتدي: قبعات البيسبول

لا ترتدي: قبعات الدلو

حاليا وصلت شعبية قبعات الدلو إلى ذروتها، بدلا من ذلك ننصحك بارتداء قبعات البيسبول؛ لأنها رخيصة للغاية، كما تبدو جيدة على أي شخص، كما أنها في الواقع من الاتجاهات الدارجة هذا الربيع.

ارتدي: الأحذية الرياضية الكلاسيكية

لا ترتدي: الأحذية الرياضية المكتنزة

حاليا تم استبدال أنماط الأحذية الرياضية المكتنزة بأنماط ريترو قديمة في إشارة إلى الثمانينيات والتسعينيات، والتي يمكنك تنسيقها أيضا مع البدلات.

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ارتدي: النظارات الشمسية المستوحاة من السبعينيات

لا ترتدي: نظارات بنمط عيون القط

أصبحت النظارات الشمسية بنمط عيون القط هذا الربيع مبتذلة إلى حد، لذلك حان الوقت لاستبدالها بنظارات بإطارات كبيرة مستوحاة من السبعينيات، والذي يعد من أضخم الاتجاهات التي رأيناها على مدرجات ربيع وصيف 2020.

ارتدي: حقائب القش المعقدة

لا ترتدي: حقائب القش البسيطة

أثبتت حقائب الرافية أنها اتجاه رئيس على مدرجات ربيع وصيف 2020، لذلك فقد ولّى عهد حقيبة القش البسيطة، وبدلا من ذلك قدم المصممون أنماطهم الجديدة غنية بالتفاصيل مثل اللمسات الجلدية والأشكال الهندسية وغيرهما.

ارتدي: النظارات الشمسية المحايدة

لا ترتدي: النظارات الشمسية البيضاء

النظارات الشمسية البيضاء هي الاتجاه الذي أصبح غير دارج حاليا، يمكنك استبدالها بأنماط محايدة كالنظارات البنية أو الكريمية على سبيل المثال لا الحصر.