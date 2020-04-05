رضوى الشربيني للسيدات: "جوزك دلوقتي مش هيعرف يخونك بسبب كورونا"

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جمع شمل الأسرة مرة أخرى، على سفرة واحدة، وجعل كل أم تهتم بأبنائها، بدلًا من أن كانت تذهب للمدرسة وتُعنف المعلمات، "بعد ما كانت بتقول للمعلمة ابني بيتعلم في المدرسة بفلوسه، دلوقتي بقى تعرف قيمة المعلمة"، وكذلك معرفة قيمة الأطباء.

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، الذي يُعرض على شاشة "CBC سفره"، أن الجيل الحالي كان يسير في اتجاهين، إما أن يُصبح مغني كي يصل لما وصل إليه حسن شاكوش، أو يلعب كرة القدم ليصل إلى ما وصل اليه اللاعب الدولي محمد صلاح، "ده كان أخر طموحاتنا، إنما طموح الهندسة والطب والتربية، كان انتهى، كورونا، رجعت المبادئ دي مرة أخرى".

وتابعت: "اللي لحقنا دلوقتي هما المدرسين والأطباء والتمريض والجيش والشرطة، لا المغنيين نفعوا، ولا إحنا نفعنا، ولا الفلوس نفعت، ولا الساعات الثمينة، ولا الشنط الغالية نفعت ولا أي حاجة، فيروس كورونا كواليسه إن ربنا سبحانه وتعالى، أراد أن يرجعنا لعائلاتنا، أنا نفسي اتغيرت مبقتش اتكلم على الرجالة، والستات بقيت اتكلم عن كورونا"، موجهة حديثها للسيدات: "جوزك غصب عنه دلوقتي مش هيعرف يخونك بسبب كورونا، قاعد في البيت على طول".

وأشارت إلى أن فيروس كورونا، فرصة للأسر بالاهتمام بأطفالها، "نشوف ولادنا كانوا بياخدوا الفلوس بيروحوا الدرس ولا بيشربوا سجاير، لو فيروس كورونا انتهى سريعا مش هنتعلم الدرس، بس يارب يزيح الغمة، ونقعد في البيت ونوعي الناس ونأخذ بالأسباب".