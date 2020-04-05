طريقة عمل الباذنجان المخلل بتكاته

أصبح الباذنجان المخلل، هو ترند حظر، وتنشغل كثير من السيدات في المطبخ بتحضير الأكلات، والحلوى، وكذلك المخللات، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة و"تكات" صنع الباذنجان المخلل، في البيت.

المقادير

كيلو باذنجان أسود رفيع.

ملعقة كبيرة ملح.

1/2 كوب خلّ.

مقادير الحشو

حزمة كزبرة خضراء.

فصّ ثوم مهروس.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة شطة.

1/2 كوب زيت زيتون.

4 ملاعق صغيرة كمّون مطحون.

2 ملعقة كبيرة خل.

3 ثمرات فلفل أخضر حار.

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طريقة التحضير

ينزع عنق الباذنجان ثم يُغسل.

يوضع ماء والملح والخلّ، في قدر على النار ويترك ليغلي، ثمّ يوضع فيه الباذنجان.

تخفض الحرارة عندما يغلي الماء، ويُترك الباذنجان حتى ينضج، ويصبح لينا.

ينزع الباذنجان من الماء، ويغسل ويصفى.

لتحضير الحشو

يفرم الثوم في الكبة، وتضاف الكزبرة الخضراء، والفلفل الأحمر، والفلفل الأخضر المقطع، والخل، والكمون، والملح، والكزبرة الناعمة.

يضاف الزيت إلى الخليط، وتشغل الكبة مجددّاً حتى تمتزج المكوّنات جميعها معاً.

لتحضير الباذنجان المخلل

تُفتح كلّ حبة باذنجان بالطول.

توضع كمية من الحشو في وسط كلّ حبة.

يوضع الباذنجان في علبة مغلقة، ثمّ يوضع في الثلاجة حتى يبرد.

يستخدم بعد يومين.

نصائح

يمكن عمل الطشة بالثوم والخل مثل الفتة على النار.

يمكن الاستغناء عن الكسبرة.

يمكن الاستغناء عن الشطة والاكتفاء بالفلفل الأخضر أو العكس، حتى لا يكون حارا جدا.

يمكن إضافة الطماطم إلى الحشوة حسب الرغبة.