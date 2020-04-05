رضوى الشربيني تسأل جمهورها: كورونا ذكر أم أنثى؟

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إنها دائما تُشبه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بأنه بطل مسرحية، وتلك المسرحية لها كواليس، أهم من العمل ذاته، وأهم من البطل، موضحة أن من بين كواليس الفيروس، هو أن جسم الإنسان يحتاج إلى راحة، وهو ما يحصل عليه الآن، سواء من الجلوس في المنزل أو من النزول مبكرًا للعمل، والعودة ظهرًا، حيث إن الكثيرين يعملون لعدد ساعات أقل.

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، الذي يُعرض على شاشة "CBC سفره"، أن الإنسان فور عودته من العمل ظهرًا، أصبح لا يخرج من المنزل للجلوس على المقاهي، كما كان يحدث مسبقًا، ولكن أصبح يجلس مع أبنائه، "فيروس كورونا خلانا نبطل نصرف فلوس، لأن الفلوس كنا بنصرفها على الأكل والخروجات، ولما أقول الأكل خارج البيت، يبقى أكل غير صحي".

وأشارت إلى أن الأكل غير الصحي قد يتسبب في مرض السمنة، وهو أخطر من كورونا، "كورونا وقفت صرفنا، وقفنا نفول العربات، لأننا في حظر، مبقناش نخرج نتسوق زي زمان، الفيروس منع الناس تخرج تصلي في المساجد، وبقت تخلي الناس تصلي بأولادها في المسجد"، متسائلة في الوقت ذاته: فيروس كورونا ذكر ولا أنثى؟