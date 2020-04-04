يكافح الفيروس.. طبيب يوضح أهمية شرب الماء للوقاية من كورونا

أوضح أخصائي الطب الباطني وأمراض الكلى، الدكتور أرزو أكيجول، ضرورة الإكثار من شرب الماء، لأن ذلك يلعب دورا في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد الماء الأداة الرئيسية لتنظيم عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وتنظيم درجة حرارة الجسم وكثافة الدم، وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وكشف الدكتور "أكيجول"، أن الماء أحد الإجراءات الهامة للحماية من الإصابة بالفيروسات التاجية، ويتمثل في الحفاظ على مناعة الجسم وحصانته الذاتية.

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وأكد الأخصائي، أن تناول كمية كافية من الماء يوميا يساعد على إزالة السموم من الجسم، وتحييد البكتيريا والفيروسات.

وأشار أيضا إلى أن غرغرة الفم بالماء المالح أو الماء الدافئ ستكون مفيدة أيضا، كما أن استهلاك المياه على فترات متكررة يمنع الجفاف ويعزز المناعة.

يحتاج الشخص العادى لشرب ما لا يقل عن لترين من الماء، وفي الشتاء إلى 1.5 لتر.