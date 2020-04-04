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الامارات | جوليا بطرس تدخل “الكابوس”.. إصابة نجلها بفيروس كورونا

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النائب اللبناني، إلياس بو صعب، عن إصابة ابنه من زوجته جوليا بطرس بفيروس كورونا المستجد، وذللم اثناء تواجده بالعاصمة البريطانية للدراسة، وقد صرح بذلك خلال تصريح تلفزيوني دون أن تظهر الفنانة أو تخرج بأي تصريح عن الموضوع.

وقال في تصريحات لقناة “أم تي في”: "ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك، وأشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هناك".

وكانت كلمات أغنية الفنانة جوليا بطرس الشهيرة "يوما ما" قد أعطت الأمل للملايين حول العالم بعد تفشي ، وتقول فيها: "بكرا بيخلص ها الكابوس ... وبدل الشمس بتضوي شموس".

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ويذكر أن الفنانة جوليا بطرس رزقت من زوجها الياس بوصعب، بولدين وهما سامر وطارق اللذان بتابعان دراستهما الجامعية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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