احذر هذه الأطعمة بعد تناول المضادات الحيوية.. و5 أنواع احرص عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

المضادات الحيوية خط دفاع قوي ضد الالتهابات البكتيرية، وتعمل على وقف العدوى ومنع انتشارها، ومع ذلك لها بعض الآثار الجانبية، مثل الإسهال وتلف الكبد.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في التقليل من هذه الآثار، وأطعمة أخرى تضر إذا تناولتها بعد المضادات الحيوية.

يقدم موقع "health line" المعني بالصحة، قائمة من الأطعمة التي يجب ولا يجب تناولها بعد المضادات الحيوية:

1- ما يجب تناوله

- الزبادي: يساعد على التقليل من الإصابة بالإسهال الناتج عن تناول المضادات الحيوية، وتحسين حالة الأمعاء.

- الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية: تحافظ على البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وتعمل على تحفيز نموها وتقلل نمو البكتيريا الضارة، مثل؛ المكسرات والبروكلي والعدس والفاصوليا والأرز والموز والفاصوليا والتوت والبازلاء.

- شوربة الخضار: تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي ومقاومة البكتيريا.

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- الطماطم والسبانخ: لاحتوائهما على مادة "البريبايوتكس" التي تساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة في القناة الهضمية.

- السوائل الدافئة، مثل الينسون والزنجبيل التي يساعد في القضاء على البكتيريا.

2- أطعمة ا لا يجب تناولها:

-الجريت فروت: ضار للغاية، إذ يتحلل بواسطة إنزيم يسمى "السيتوكروم"، ويمنع الجسم من الاستفادة بالمضاد الحيوي.

- الأطعمة الغنية بالكالسيوم: تؤثر على امتصاص الجسم للمضادات الحيوية.

- الجبن والألبان: لأنها تزيد من خطر الإصابة باضطرابات المعدة، ولها تأثير على المضادات الحيوية.

المشروبات الغازية: لأن ثاني أكسيد الكربون الموجود بها يؤثر على مفعول المضادات الحيوية.

-الحمضيات: يجب التقليل من الأطعمة الحمضية مثل الليمون والبرتقال، لأنها تؤدي إلى تقليل امتصاص الجسم للمضادات الحيوية.