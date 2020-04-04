منها القرفة والشاي بالليمون.. هذه المشروبات تحارب الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يسعى كل منا للعمل على تقوية جهازه المناعي، ليتمكن من مواجهة ومحاربة الفيروسات بشكل عام، وفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بشكل خاص.

نستعرض مجموعة من المشروبات المُحاربة للفيروسات، والطريقة الصحيحة لشربها، وفقاً لما ذكر د. مجدي نزيه رئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "دي إم سي".

- الشاي بالليمون

- القرفة من أفضل مُحاربات الفيروسات

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- المرمرية، نبات سيناوي الأصل، ويعتبر مُحسن للحالة العامة للجسم، ومن أفضل ما يمكن لدعم المناعة.

- الينسون النجمة، هو نوع من أنواع الينسون ويكون على شكل نجمة.

الطريقة الصحيحة لشرب المشروبات المحاربة للفيروسات:

- يتم الغرغرة بالمشروب وبلعه لتطهير الفم من البكتيريا والفيروسات، ونتيجة لدفء هذه المشروبات فإنها تعمل على توارد الدم في الفم، والدم مُحمل بالخلايا الليمفاوية الخاصة بالمناعة، لذا تعمل على حماية الجسم من اختراق أي فيروس للرئتين.