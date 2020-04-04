قبل شم النسيم.. طريقه عمل الفسيخ والسردين بخطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي



مع اقتراب عيد شم النسيم، تبدأ الأسر المصرية الاستعداد للاحتفال به من خلال تحضير بعض الأكلات الشعبية مثل الرنجة المدخنة، والفسيخ والسردين والبساريا.



نستعرض لكم طريقة تحضير الفسيخ والسردين والبساريا، بخطوات سهلة وبطريقة آمنه فى المنزل.



أولًا الفسيخ:



المقادير:

- كيلو سمك بوري بلدي

- نصف كوب ملح

- نصف كوب شطة

-معلقتين حبة البركة

- أكياس بلاستيك للتغليف

- برطمان معدني أو بلاستيك محكم القفل.

طريقة تحضير الفسيخ:

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1- شطف السمك خارجياً فقط وتجفيفه جيداً في مصفى من 12 إلى 24 ساعة "دون" تنظيف الأمعاء أو تقشير الجلد، وتركه في حرارة الغرفة الطبيعية.

2- خلط الملح والشطة وحبة البركة ووضعها في رأس السمكة "الخياشيم فقط" وليس في أمعاء السمكة لتترك سليمة، ليكون اللحم لينًا وليس مشدودًا ويوضع بعض من خليط الملح والشطة وحبة البركة علي جسم السمكة الخارجي.

3- تغليف كل سمكة بمفردها في كيس بلاستيك، وترتيبه في برطمان وغلقه جيداً. وتغليف البرطمان مرة أخرى بأكياس بلاستيك لكي لا يتسلل له الهواء من أي اتجاه، ويترك من 15 يومًا إلى20 يومًا في حرارة الغرفة.

طريقة تحضير السردين والبساريا:



مقادير السردين:

- كيلو سردين بلدي أو كيلو بساريا بلدي

- نصف كوب ملح

- نصف كوب شطة

- أكياس بلاستيك للتغليف

- برطمان معدني أو بلاستيك محكم القفل.

شطريقة تحضير السردين:

1 – شطف السمك خارجيًا وتجفيفه جيدًا في مصفى من 8 إلي 12 ساعة ثم خلط الملح والشطة مع سمك.

2- تغليف السمك بكيس بلاستيك ثم وضعه في برطمان وغلقه جيداً. وتغليف البرطمان بأكياس البلاستيك، على أن يترك من 15 إلى 18 يومًا في درجة حرارة الغرفة.