خطيبة رئيس الوزراء البريطاني: الإصابة بكورونا خلال الحمل أمر مقلق

كشفت كاري سيموندز الخطيبة الحامل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن أعراض الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ظهرت لديها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكتبت سيموندز "32 عاما"، اليوم، على صفحتها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها أمضت الأسبوع الماضي في سرير مع أعراض الإصابة الرئيسية بالوباء.

وأضافت سيموندز: "لم أضطر إلى الخضوع للفحص وبعد سبعة أيام من الاستراحة، أشعر بأنني أقوى وفي طور التعافي".

Advertisements

وذكرت سيموندز، التي من المتوقع أن تنجب طفلها أوائل الصيف المقبل، أن الإصابة بكورونا خلال فترة الحمل أمر مثير للقلق البالغ، ونشرت رابطا للتوجيهات المنشورة التي نشرتها الحكومة للنساء الحوامل بهذا الشأن.

جاء ذلك في وقت لا يزال جونسون فيه قيد الحجر الصحي المنزلي بعد الإعلان رسميا في 27 مارس الماضي عن إصابته بكورونا.

وفي يوليو الماضي، أصبح جونسون أول رئيس للحكومة البريطانية يعيش في مقره الرسمي "داونينج ستريت" مع صديقة، لكن في فبراير الماضي أعلن جونسون وسيموندز عن نيتهما الزواج وأن صديقة رئيس الحكومة حامل بطفل.