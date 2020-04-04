أسما شريف منير تحتفل بعيد ميلادها: "سنة كمان عدت من عمري"

احتفلت الفنانة أسما شريف منير بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت صور ظهرت فيها بصحبة زوجها الفنان محمود حجازي، وابنتها لارا، وعلقت عليها: " طيب النهارده الساعة 12 هيبقى عيد ميلادي، سنة كمان عدت من عمري، و كنت عمالة افكر يا ترى عملت حاجه ليها معني ولاهي سنة عدت كده وخلاص، اكتشفت إن عائلتي الصغيرة دي هي أكبر إنجازاتي وأهم حاجة عملتها".

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وتابعت: "قعدت أفكر أنا عديت بحاجات كتيرة أوي معاهم في السنة دي، زعلت منهم وفرحت معاهم وبيهم واتعلمت كتير كزوجة وكل يوم بتعلم، ربنا يديهم ويديني العمر ونفضل ديما مع بعض، وبرضة اكتشفت أن في حاجات كتير لازم أعملها كنت مكسلة عنها ومن السنة دي هغير حاجات كتير".

يذكر أن أسما شريف منير طرحت مؤخرا كتابها الأول "طلقني"، الذي يتناول تجربة انفصالها عن زوجها الأول ووالد ‏ابنتها.