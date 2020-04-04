مخاطرها تصل للوفاة.. 6 نصائح لتجنب طفلك العبث بمخارج الكهرباء

عواقب وخيمة يتعرض لها الطفل، في حالة محاولة عبثه للمخارج الكهربائية والإمساك بـ"قبس" الكهرباء، لذلك يجب توفير أماكن آمنة في المنزل لتجنب ذلك.

وعرضت "سبوتينك"، بعض النصائح لتجنب الطفل الكهرباء، بحسب ما ذكرته وزارة الطوارئ الروسية، التي أشارت إلى أن المخارج الكهربائية تشكل تهديدا محتملا للأطفال من جميع الأعمار، فإذا أصيب الطفل بجهد 220 فولت، فربما يؤدي ذلك للوفاة.

من النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار

- يجب تثبيت المقابس والمفاتيح في المنزل بآلية وقائية على شكل سدادات أو ستائر.

- يمكن شراء مقابس مع آلية دوارة، ومقابس خاصة، حيث يوجد قرص وقائي.

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- يجب ألا يجذب التصميم والتلوين انتباه الطفل.

- لا يجب تثبيت النقاط والمفاتيح والمقابس الكهربائية في مكان ظاهرة، فمن الأفضل وضعها خلف الستائر أو خلف الكنبة.

- ضرورة مراقبة أوضاع استخدام الأجهزة الكهربائية، وعند حصول تلف صغير يجب استبدالها على الفور.

- إذا كان المنزل يحتوي على مقابس غير مستخدمة، فإن الحل الأكثر نجاحًا هو إلغاء تنشيطها أو وضع الأثاث أمامها.