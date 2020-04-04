الامارات | وفاة طفل بريطاني بـ "كورونا".. هل علينا الخوف أكثر على الأطفال؟

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل بريطاني بـ "كورونا".. هل علينا الخوف أكثر على الأطفال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل في الخامسة من عمره، إثر إصابته بـ«كوفيد-19»، في بريطانيا، التي أعلنت السبت تسجيل أكثر من 708 وفيات، خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4313.

وبدأت وفيات الأطفال، خلال الأيام الأخيرة في أكثر من بلد تثير القلق، وتشكك إلى حد ما في قناعات طبية راسخة تضع الأطفال بمنأى عن الخطر.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي أعلنت وفاة الطفل، في بيان، أن آخرة الوفيات التي تم تسجيلها تشمل 637 مريضاً، تراوح أعمارهم بين خمس و104 سنوات. وذكرت أن 40 منهم تبلغ أعمارهم بين 48 و93 عاماً، لم يكونوا يعانون أي مشكلات صحية سابقة معروفة.