الامارات | ووهان مرة أخرى: 15% من القطط لم تسلم من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن ووهان مرة أخرى: 15% من القطط لم تسلم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن ووهان الصينية، التي ارتبط اسمها بتفشي فيروس كورونا المستجد، لم يقتصر فيها ضحايا «كوفيد-19» على البشر، إذ اكتشف الأطباء البيطريون الصينيون إصابة 15% من القطط المشردة، وفي المأوى، في ووهان بفيروس كورونا، حسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية بيو ويفكس، أخيراً، كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشارت إلى أن المتخصصين اختبروا عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشي الفيروس و39 قبل تفشي المرض، واتضح أنه قبل انتشار الفيروس، لم تكن الحيوانات مصابة، ولكن بعد التفشي، أصيبت 15 من أصل 102 قطة.

كما وجد علماء الأحياء الصينيون أن القطط لا تمرض فقط بـ«كوفيد-19»، ولكنها عندما تصاب بالعدوى تموت بنسبة 100% من الحالات.

