من 10 لـ500 جنيه.. أسعار فوانيس رمضان في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي أقل من شهر على قدوم شهر رمضان الكريم، والذي يحلّ في ظروف استثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19". وبالرغم من أن وباء كورنا أثّر على جميع مناحي الحياة، إلا أن المصريين ما زالوا محافظين على عادتهم السنوية، من بين الفوانيس التي تتميز بألوانها وأشكالها المختلفة والجاذبة. ويقدم "الخليج 365" أسعار فوانيس رمضان حسب تجار الأونلاين، إذ يلجأ معظم الأشخاص إلي متجار الأونلاين فى ظل انتشار فيروس كورونا "شايفين كل حاجة".. هكذا يتجسسون عليك أثناء عملك من المنزل - فانوس الخرز الملون، صغير الحجم، يبلغ 20 جنيها. - الخرز الملون، كبير الحجم، يبلغ سعره 90 جنيها. - الخيامية وهو مكسو بالقماش، وداخلة سلك، يتراوح سعره من 30 لـ150. - الصاج يتراوح سعره من 50 إلى 500، حسب حجمه. Advertisements - الخشب مزخرف ويمكن كتابة أي اسم، ويتراوح سعره من 90 إلى 150. - الخشب الصغير على شكل ميدالية بـ10 جنيهات. - خشب أغاني يتراوح سعره من 50 إلى 120. - المصنوع من الإيكيا توضع بداخله شمعة للتزيين، ويبلغ سعر الحجم الصغير 50، أما الكبير 90 جنيها. - فوانيس على شكل ألعاب كارتونية للأطفال، تتراوح سعرها ما بين 80 لـ150. - البلاستيك العادية بـ50 جنيها. - على شكل عروسة صغير الحجم يبلغ سعره 85، أما كبيرة الحجم بـ120 جنيها. اضغط هنا إحنا أقوى من كورونا

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