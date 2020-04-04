حظك هذا الأسبوع.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك، حتى تحافظ على استقرار العلاقة.

مهنياً: تنتظر مكافات عديدة بعد الصعوبات والعوائق التي واجهتها الفترة الماضية، لذلك حافظ على تركيزك وذكائك في العمل .

ماديًا: يصعب عليك إيجاد فرصة عمل مناسبة، لذلك عليك البحث جيدا في وسائل التواصل الإجتماعي .

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: في هذا الأسبوع، تلتقي بشخصا يتميز بالذكاء والعقلية السليمة ويشبهك كثيرا مما يدفعك للوقوع في حبه.

مهنياً: حاول أن تهتم بعملك خلال الفترة القادمة، حتى لا توقع عليك خسائر مالية أو تخسر الترقية التى تنتظرها منذ وقت طويل.

ماديًا: عليك التخطيط لمستقبلك المالي، حتى لو لم تكن الأموال موجودة بعد، انتهز الفرصة لتحدد مسار مشروعك القادم.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: حان الوقت لتنفيذ بعض التغييرات في حياتك العاطفية، وقد ينتج عن هذا التغيير مقابلة أشخاص جدد وقد ينتهي الأمر للوقوع في الحب ثم الزواج.

مهنياً: الحظ ليس حليفك هذا الأسبوع على الصعيد المهني نتيجة الخلافات مع زملائك في العمل، وقد ينتهي بك الأمر إلى الإستقالة من عملك.

ماديا : لاداعي للثقة في الآخرين عندما يتعلق الأمر بالأموال، فالكثير يمكنهم أن يخدعونك بالأكاذيب لتنفق أمولاً في أشياء لم تكن لك النية في شرائها.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً :الظروف ملائمة لإتخاذ خطوات إيجابية تجاه علاقتك بشريك حياتك. الحظ حليفك هذه الفترة.

مهنياً: تفكر في تقديم إستقالتك من عملك، للبحث عن فرصة عمل أخري لزيادة دخلك.

ماديًا: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكن حاول أن تقوم بترتيب أفكارك لتصل إلى حلول ونتائج مبهرة في المشروع القادم.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: تستمتع بقضاء وقت لطيف مع شريك حياتك، ستشعر بالسعادة معه.

مهنياً: تشعر بالصلابة والقوة على مدار هذا الأسبوع، بالرغم من ضغوطات العمل الكثيرة، ولكن ستتحسن الأحوال عما قريب.

ماديًا: حاول أن تستثمر أموالك بدلاً من التبذير المبالغ فيه الذي عانيت منه في الفترات السابق.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع إذا كنت عازبا سوف تنشأ علاقة صداقة تتحول إلى حب وتنتهي بالإرتباط والزواج.

مهنياً: تمتلك طاقة كبيرة هذا الأسبوع سوف تساعدك في التقدم والنجاح.

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ماديًا: عليك الحذر من إنفاق أموالك على أشياء تقليدية لا نفع منها.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: يتميز هذا الأسبوع بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي، وقد يحمل هذا الأسبوع زواجا للعازب أو خطوبة، ورومانسية مفرطة للمتزوجين.

مهنياً: تستمتع هذا الأسبوع بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: ترغب هذا الأسبوع في إجراء بعض التحسينات المالية أو الدخول في سوق العقارات، عليك التفكير جيداً قبل الدخول في أي مشروعات جديدة.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: نتيجة لكثرة الخلافات العاطفية مع شريك حياتك الفترة الماضية، لا بد من الدخول في مناقشة هادئة لتفادي حدوث مشاكل.

مهنياً: تحصل على مكافأت مالية كبيرة، وترقية في العمل هذا الأسبوع.

ماديًا :ستتحسن الأحوال المادية وتُلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.

مهنياً: في هذا الأسبوع، عليك الحذر من أصدقائك في العمل لأنهم قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء لتقديم إستقالتك.

ماديًا: على مدار هذا الأسبوع تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيداً في إيجاد حلول للحصول على الأموال.

-برج الجدي(22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك، لذلك يجب عليك الهدوء والتفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار .

مهنياً: تستطيع إيجاد فرصة العمل الذي طالما بحثت عنها وحلمت بها كثيراً.

ماديًا: ترغب في تغير ديكورات المنزل ولكن قد لايكون المال متاحا لتحقيق ذلك.

-برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد العاطفي، تشعر بالإنزعاج من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.

مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الغضب المسيطرة عليك، قد يصعب على زملائك في العمل.

ماديًا: تفكر في السفر إلى دول أخرى لتحسين حالتك المادية فلا تقدم على هذه الخطوة لأنها ليست مؤدية للنجاح.

-برج الحوت(19 فبراير -20 مارس )

عاطفياً: هذا الأسبوع تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء.

مهنياً: تشعر بطاقة إيجابية في مجال عملك، سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية وتحصل على مكاسب رائعة.

ماديًا: تفكر كثيراً عن كيفية حماية عائلتك مستقبل عائلتك المادي، عليك التخطيط لذلك أو التعاقد مع مستشار مالي.