حظك هذا الأسبوع.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك، حتى تحافظ على استقرار العلاقة.
مهنياً: تنتظر مكافات عديدة بعد الصعوبات والعوائق التي واجهتها الفترة الماضية، لذلك حافظ على تركيزك وذكائك في العمل .
ماديًا: يصعب عليك إيجاد فرصة عمل مناسبة، لذلك عليك البحث جيدا في وسائل التواصل الإجتماعي .
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: في هذا الأسبوع، تلتقي بشخصا يتميز بالذكاء والعقلية السليمة ويشبهك كثيرا مما يدفعك للوقوع في حبه.
مهنياً: حاول أن تهتم بعملك خلال الفترة القادمة، حتى لا توقع عليك خسائر مالية أو تخسر الترقية التى تنتظرها منذ وقت طويل.
ماديًا: عليك التخطيط لمستقبلك المالي، حتى لو لم تكن الأموال موجودة بعد، انتهز الفرصة لتحدد مسار مشروعك القادم.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: حان الوقت لتنفيذ بعض التغييرات في حياتك العاطفية، وقد ينتج عن هذا التغيير مقابلة أشخاص جدد وقد ينتهي الأمر للوقوع في الحب ثم الزواج.
مهنياً: الحظ ليس حليفك هذا الأسبوع على الصعيد المهني نتيجة الخلافات مع زملائك في العمل، وقد ينتهي بك الأمر إلى الإستقالة من عملك.
ماديا : لاداعي للثقة في الآخرين عندما يتعلق الأمر بالأموال، فالكثير يمكنهم أن يخدعونك بالأكاذيب لتنفق أمولاً في أشياء لم تكن لك النية في شرائها.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً :الظروف ملائمة لإتخاذ خطوات إيجابية تجاه علاقتك بشريك حياتك. الحظ حليفك هذه الفترة.
مهنياً: تفكر في تقديم إستقالتك من عملك، للبحث عن فرصة عمل أخري لزيادة دخلك.
ماديًا: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكن حاول أن تقوم بترتيب أفكارك لتصل إلى حلول ونتائج مبهرة في المشروع القادم.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: تستمتع بقضاء وقت لطيف مع شريك حياتك، ستشعر بالسعادة معه.
مهنياً: تشعر بالصلابة والقوة على مدار هذا الأسبوع، بالرغم من ضغوطات العمل الكثيرة، ولكن ستتحسن الأحوال عما قريب.
ماديًا: حاول أن تستثمر أموالك بدلاً من التبذير المبالغ فيه الذي عانيت منه في الفترات السابق.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع إذا كنت عازبا سوف تنشأ علاقة صداقة تتحول إلى حب وتنتهي بالإرتباط والزواج.
مهنياً: تمتلك طاقة كبيرة هذا الأسبوع سوف تساعدك في التقدم والنجاح.
ماديًا: عليك الحذر من إنفاق أموالك على أشياء تقليدية لا نفع منها.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: يتميز هذا الأسبوع بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي، وقد يحمل هذا الأسبوع زواجا للعازب أو خطوبة، ورومانسية مفرطة للمتزوجين.
مهنياً: تستمتع هذا الأسبوع بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.
ماديًا: ترغب هذا الأسبوع في إجراء بعض التحسينات المالية أو الدخول في سوق العقارات، عليك التفكير جيداً قبل الدخول في أي مشروعات جديدة.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: نتيجة لكثرة الخلافات العاطفية مع شريك حياتك الفترة الماضية، لا بد من الدخول في مناقشة هادئة لتفادي حدوث مشاكل.
مهنياً: تحصل على مكافأت مالية كبيرة، وترقية في العمل هذا الأسبوع.
ماديًا :ستتحسن الأحوال المادية وتُلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.
مهنياً: في هذا الأسبوع، عليك الحذر من أصدقائك في العمل لأنهم قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء لتقديم إستقالتك.
ماديًا: على مدار هذا الأسبوع تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيداً في إيجاد حلول للحصول على الأموال.
-برج الجدي(22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك، لذلك يجب عليك الهدوء والتفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار .
مهنياً: تستطيع إيجاد فرصة العمل الذي طالما بحثت عنها وحلمت بها كثيراً.
ماديًا: ترغب في تغير ديكورات المنزل ولكن قد لايكون المال متاحا لتحقيق ذلك.
-برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد العاطفي، تشعر بالإنزعاج من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.
مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الغضب المسيطرة عليك، قد يصعب على زملائك في العمل.
ماديًا: تفكر في السفر إلى دول أخرى لتحسين حالتك المادية فلا تقدم على هذه الخطوة لأنها ليست مؤدية للنجاح.
-برج الحوت(19 فبراير -20 مارس )
عاطفياً: هذا الأسبوع تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء.
مهنياً: تشعر بطاقة إيجابية في مجال عملك، سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية وتحصل على مكاسب رائعة.
ماديًا: تفكر كثيراً عن كيفية حماية عائلتك مستقبل عائلتك المادي، عليك التخطيط لذلك أو التعاقد مع مستشار مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.