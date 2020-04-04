الكحل بنواة التمر.. عينيكِ كأعين الفراعنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - هل فكّرتِ يومًا بصنع الكحل بنواة التمر؟ اليوم ومع الحجر المنزلي أصبح لديكِ الوقت الكافي لاجراء الكثير من التجارب والاختبارات، فلِم لا تجعلي صنع الكحل بنواة التمر واحدًا من هذه التجارب.

كل ما عليكِ فعلُه هو اتباع الخطوات التالي ذكرُها لتحصلي على كحل عربي أسود اللّون يعمل على إبراز جمال عينيكِ، وجعلهما تبدوان أوسع كأعين الفراعنة.



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خطوات صنع كحل بنواة التمر

كحل بنواة التمر





المكوّنات:

كوب من نوى التمر النظيف والمحمص.

ملعقة صغيرة من زيت الحلبة.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع.



الطريقة:

اغسلي كمية من نوى التمر بالماء جيداً للتخلص من أي بقايا عالقة به، ثمّ ضعيه في الشمس مدّة يومين.

انقعي النوى في الماء مدّة يومين، إلى ثلاثة أيام حتى ينتفخ ويتضاعف حجمه.

صفي النوى من الماء، ثمّ ضعيه في الشمس مدّة عشرة أيام حتّى تجف تماماً.

ضعي النوى في صينية الفرن، وحمصيه على حرارة 280 درجة مئوية إلى أن يصبح لونها أسود كالفحم تماماً.

اطحني النوى في المطحنة الكهربائية حتّى تصبح كالبودرة.

انخلي البودرة الناتجة بالمنخل ضيق الثقوب أولاً، ثمّ انخليه بقطعة من القماش حتّى تتخلصي من القطع الخشنة منه.

اخلطي بودرة التمر بزيت الخروع، وزيت الحلبة حتّى تتجانس.

ضعي الكحل في عبوة الكحل الخاص بك، واستخدميه كالعادة.

احفظي كحل نوى التمر في عبوة نظيفة لوقت الاستخدام.

وزعي الكحل على رموشك، وعينيك باستخدام فرشاة المسكارا، أو الآي لاينر.



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فوائد كحل نواة التمر

كحل بنواة التمر



يطيل الرموش ويكثفها.

يمنح العين صفاءً واضحاً.

يحافظ على رطوبة العين، ويجعلها تبدو واسعة.

يساعد في تكثيف الحواجب، ومنحها لوناً غامقاً.

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