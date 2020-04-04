سكراب للوجه للبشرة الدهنية من بيونسي... حضريه خلال الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - تقشير البشرة هو من أهم الخطوات للعناية بجميع أنواع البشرة، خصوصاً البشرة الدهنية، نظراً الى إفرازها الزيوت والدهون الزائدة، مما يجعلها بحاجة دائمة الى تنظيفها وتقشيرها في الأعماق. لذلك، إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية، اعتني ببشرتك في الحجر المنزلي من خلال تحضير سكراب للوجه على طريقة النجمة بيونسي، باستخدام الفراولة والليمون الحامض.



فوائد الفراولة للبشرة

فوائد الفراولة للبشرة



تعاني النجمة بيونسي من البشرة الدهنية، ولذلك تواظب على تطبيق سكراب الفراولة لتقشير بشرة وجهها، فهو فعال جداً وليست لديه أي أثار جانبية على البشرة، خصوصاً أن الفراولة لها فوائد كثيرة للبشرة، من أبرزها:

- تحتوي الفراول على مواد غذائية حمضية تساعد في التحكم بالزيادة المفرطة لإنتاج الزيوت على البشرة.

- تساعد الفراولة في إزالة حب الشباب والبثور والتخلص من خلايا الجلد الميت ومن الرؤوس السوداء بشكل نهائي، بفضل احتوائها على حمض الصفصاف.

- تعزز الفراولة من أنتاج خلايا جلدية جديدة، مما يمنح المرأة بشرة نصرة وندية مشرقة.

- تشتمل الفراولة على حمص الإلاجيك ومضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة وتمنع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة.

- تمتلك الفراولة خصائص تساعد في تبييض البشرة وتفتيح لونها نظراً الى احتوائها على الفيتامين ج وحمض الماليك.

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تعزيز سكراب الفراولة باستخدام الليمون الحامض

سكراب الفراولة



تستخدم النجمة بيونسي الليمون الحامض الى جانب الفراولة في تحضير سكراب الوجه الذي تستخدمه بشكل دوري. حيث أن الليمون يساعد في تجديد خلايا البشرة والتخفيف من الندوب والاحمرار وتنظيف البشرة من أثار المكياج، إضافة الى أنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، فضلاً عن خصائصه المبيضة للبشرة.



تحضير سكراب الفراولة على طريقة بيونسي

بيونسي



اهرسي ثلاث حبات ناضجة من الفراولة بشكل جيد، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض. حركي المكونات جيداً وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك مع تدليكها بأطراف أصابعك. اتركي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة، بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ ومن ثم الماء البارد.

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