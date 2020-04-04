عطور أيقونية استخدمتها أكثر النساء شهرة عبر التاريخ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - إذا كنت تتساءلين عن العطور العالمية التي استخدمتها النجمات والنساء الأكثر شهرة عبر التاريخ مثل مارلين مونرو والليدي ديانا وغريس كيلي، فإننا نرصد لك في هذا المقال مجموعة عطور أيقونية استخدمتها أبرز النجمات الراحلات، حيث كانت الأحب على قلبهن، والتي لا يزال بإمكانك تجربتها حتى اليوم.



Hermès 24 Faubourg Eau de Parfum

Hermès 24 Faubourg Eau de Parfum



لقد كان هذا العطر من هيرمس Hermès، العطر الأحب الى قلب الراحلة الليدي ديانا Diana، وهو مثالي للمرأة التي تحب رائحة الأزهار الخفيفة والطازجة بقلب خشبي، حيث يعتمد في تركيبته على الزهور البيضاء والسوسن والفانيليا وخشب الصندل، إضافة الى العنبر. إنه مزيج يليق بالنجمات والأميرات.

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Creed Fleurissimo Eau de Parfum

Creed Fleurissimo Eau de Parfum



لقد صُنع هذا العطر خصيصاً للممثلة الأميركية وأميرة موناكو الراحلة غريس كيلي Grace Kelly، لتضعه في يوم زفافها، هي التي كانت معروفة بأناقتها وتميزها، وهو يحتوي في تركيبته على الأزهار الفاخرة والورد والبنفسج والبرغموت وسوسن فلورنسا. صُمم هذا العطر ليرضي ذوق الأميرة الراحلة ويكون مكملاً لإطلالاتها التي كانت دائماً تجذب الأنظار.



Jean Patou Joy

Jean Patou Joy



لقد تم إصدار هذا العطر للمرة الأولى في عام 1929، ليكون في ما بعد العطر المفضل لدى زوجة الرئيس الأميركي جون إف كينيدي، جاكلين كينيدي Jackie Kennedy، وهو يمثل مزيجاً خالداً من الزهور النادرة والياسمين والورد. وهو عطر أنيق وراق ورائحته تخطف الأنفاس.

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Yves Saint Laurent Rive Gauche

Yves Saint Laurent Rive Gauche



صُنع هذا العطر في 1970 من قبل دار إيف سان لوران، وهو مستوحى من الروح البوهيمية لمجتمع "يسار نهار السين" في باريس، وهو عطر زهري – خشبي ذو رائحة مميزة جداً، استطاعت أن تأسر النجمة كاثرين هيبورن Katharine Hepburn، التي جعلته عطرها المفضل.



Jean Desprez Bal à Versailles

Jean Desprez Bal à Versailles



قبل أن تؤسس خط العطور الخاص بها، أحبت النجمة الراحلة إليزابيت تايلور Elizabeth Taylor عطر Jean Desprez Bal à Versailles، واستخدمته لسنوات عدة، وهو مكون من روائح إكليل الجبل وزهر البرتقال والورد والبرغموت والليمون، إضافة الى خشب الصندل والبتشولي والجلود.



Chanel No. 5

Chanel No. 5



إنه أحد العطور العالمية الأيقونية، التي لا تزال تلاقي رواجاً وانتشاراً كبيرين بين النساء، وقد كان العطر المفضل لدى النجمة الراحلة ماريلين مونرو Marilyn Monroe. فهذا العطر الكلاسيكي كان أحد طقوس النجمة قبل النوم، حيث كانت تضعه وتخلد بعدها الى النوم.

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