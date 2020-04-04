كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - مع اقتراب فصل الصيف، بدأت تتكشف موضة ألوان الشعر التي ستكون رائجة خلاله، وهي في معظمها جذابة ومميزة وتتناغم مع مختلف ألوان البشرة. فإن كنت تفكرين في تغيير اللوك الخاص بك، من خلال اعتماد لون شعر جديد، نرصد لك في هذا المقال، أجمل ألوان الشعر موضة صيف 2020.



الأشقر العسلي الداكن

الأشقر العسلي الداكن



سيكون الأشقر العسلي الداكن من أبرز ألون الشعر خلال صيف 2020، فهو لون مذهل ويتناغم مع كافة ألوان البشرة، ومن السهل الحفاظ على جمال هذا اللون، حيث يدوم لفترة أطول مقارنة بألوان الشعر الأخرى.

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البني اللامع

البني اللامع



إذا كنت تحبين ألوان الشعر الداكنة، ننصحك هذا الصيف باعتماد البني اللامع القريب الى اللون الأسود، وهو يلائم كثيراً صاحبات البشرة الحنطية والسمراء، وسيكون بلا شك من أفضل خيارات ألوان الشعر وأكثرها رواجاً خلال صيف 2020.



الهايلايت الذهبي

الهايلايت الذهبي



يعود الهايلايت ليحتل حيزاً كبيراً في موضة ألوان الشعر لصيف 2020. ولطالما جذب الهايلايت النساء، حيث تتهافت كثيرات منهن على اعتماده في المواسم كافة. وسيكون الهايلايت الذهبي الموضة الأبرز خلال صيف 2020، وهو سيمنحك إطلالة حيوية جذاً وأنثوية.

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الأشقر الفضي

الأشقر الفضي



الشعر الأشقر مع الظلال الفضية سيكون رائجاً جداً خلال صيف 2020، وهو لون مميز وشبابي، ويضفي على المرأة لمسة مضيئة تجعل بشرتها أكثر أشراقاً وتوهجاً. لكن عندما تقررين اعتماد هذا اللون، احرصي على اختيار أنواع الشامبو المناسبة للحفاظ على رونقه وجماله.



الأرجواني

الأرجواني



ربما قد تكونين مما جربن لون الشعر الأرجواني في يوم ما، وهو سيعود بقوة في صيف 2020، ليكون من أبرز ألوان الشعر. وما يميز هذا اللون أنه يلائم النساء في مختلف الأعمار، نظراً الى أنه لون حيوي ويمنح المرأة إطلالة شابة.



الأحمر

الأحمر



إن لون الشعر الأحمر هو لون نابض بالحياة، وسيلاقي رواجاً كبيراً في صيف 2020. يتناغم هذا اللون مع البشرة الدافئة، حيث يمدّها بالإشراقة والجمال. لكن احرصي على اعتماد أنواع شامبو خالية من الكبريتات للحفاظ على لون شعر حيوي وأنيق.

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