فساتين ربيعية من النجمات ستتحمسين لاعتمادها بعد الحجر الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - جميعنا أصبحنا ننتظر بفارغ الصبر انتهاء فترة الحجر الصحي؛ حتى نعود لممارسة حياتنا الطبيعية والاستمتاع بالطقس الربيعي وبجمال الطبيعة، ونأمل أن تكون مدة انتظارنا قصيرة ولحين ذلك الوقت جمعنا لك بالصور إطلالات النجمات العربيات في فساتين ربيعية ستتحمسين لاعتمادها بعد انقضاء الحجر الصحي لمختلف المناسبات القادمة، ولا سيما أن تصاميم هذه الفساتين كانت متنوعة ولافتة بألوان زاهية وتعريقات مميزة وقصات أنثوية جذابة وإليك بعض الأمثلة.



نجوى كرم أنيقة في فستان باللون أبيض:

نجوى كرم في فستان أبيض



اعتمدت نجوى كرم إطلالة أنيقة ومواكبة للموضة في الوقت ذاته اختارت فيها فستاناً قصيراً بتصميم مميز باللون الأبيض بقصة تشبه القميص ذا الأكمام المنفوخة من الأعلى مع تنورة كلوش وصل طولها حد الركبة، وكانت قد زينت اللوك بطريقة أنثوية حيث اختارت معه حذاء كعب عالٍ وحقيبة يد باللون الأحمر وبدت مشرقة ومتألقة.

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نانسي عجرم في فستان ماكسي معرق بالورود:

نانسي عجرم في فستان ماكسي معرق



الفساتين الربيعية الماكسي رائجة جداً هذا الموسم وهي مثالية لمختلف الإطلالات الكاجوال والرسمية أيضاً؛ لأنها عملية وأنيقة وهنا شاهدنا نانسي عجرم، وقد اعتمدت إطلالة صباحية مشرقة اختارت فيها فستاناً ماكسياً ربيعياً معرقاً بالورود بتصميم ناعم مع أكمام طويلة وقصة منسدلة، وقد نسقت معه صندلاً من دون كعب ونظارات شمسية.

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آسيل عمران مشرقة في فستان ربيعي أحمر:

آسيل عمران في فستان ميدي أحمر



آسيل عمران تألقت في لوك ربيعي مشرق وبدت غاية في الأنوثة؛ حيث إنها اختارت فستاناً أنيقاً باللون الأحمر بقصة مستوحاة من الخمسينات مع أكمام متوسطة الطول والخصر محدد بحزام قماشي ملتف على شكل شريطة جانبية، وقد أكملت اللوك بحذاء من دون كعب وحقيبة يد من الجلد الأبيض من كارولينا هيريرا Carolina Herrera.

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ستيفاني صليبا في إطلالة ربيعية مسائية:

ستيفاني صليبا في فستان ماكسي معرق



إطلالة ربيعية مسائية أنيقة اعتمدتها ستيفاني صليبا، وقد اختارت فيها فستاناً ماكسياً معرقاً بالورود باللونين الزهري والأبيض، من دون أكمام ومحدد الخصر، وقد نسقت معه صندل كعب عالٍ فضياً وحقيبة يد ميتالك من ديور Dior.



فساتين ربيعية من النجمات بتصاميم مختلفة كاجوال ورسمية، جمعناها لك بالصور لتختاري منها ما يعجبك، وتتألقي في مختلف المناسبات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

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