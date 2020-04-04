إطلالات مريحة في الجينز على طريقة صبا مبارك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - صبا مبارك من النجمات اللواتي يعرفن كيف ينسقن الملابس حسب المناسبة والمكان والظرف، ولهذا نراها أحياناً في اطلالة غاية في الفخامة في المناسبات الرسمية وبالمقابل أيضاً كثيراً ما نراها تعتمد اطلالات كاجوال شبابية ويومية، وغالباً ما تعتمد الجينز لهذه الاطلالات اليومية، وقد جمعنا بالصور أبرز الاطلالات الكاجوال والمريحة التي اعتمدت فيها الجينز مؤخراً لتستوحي بعض الأفكار المناسبة لهذه الفترة أثناء الحجر الصحي في المنزل، أو حتى بعد انتهاء الحجر وإليك بعض الأمثلة.



اطلالة مريحة في الجينز الأزرق اعتمدتها صبا مبارك:

لوك في الجينز اعتمدته صبا مبارك



نسقت صبا مبارك اطلالة كاجوال مريحة من الممكن اعتمادها في المنزل أو خارجه، وقد اختارت فيها بنطلون جينز سكيني باللون الأزرق الكلاسيكي، ونسقته مع توب سوداء فضفاضة ياقتها مفتوحة على شكل حرف V، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد الأسود بالتصميم العسكري المزين بالأربطة، والرائج لهذا الموسم.

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لوك صباحي مشرق في الجينز نسقته صبا مبارك:

اطلالة صيفية في الجينز نسقتها صبا مبارك



اطلالة صيفية مشرقة وشبابية مثالية لفترة ما بعد الحجر الصحي كانت قد اعتمدتها صبا مبارك، وقد اختارت فيها بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح بقصة الخصر العالي والأرجل المستقيمة نسقته مع توب كتف واحد باللون الرمادي، وأكملت اللوك بحذاء أبيض كعب عال وحقيبة يد ملفتة باللون الأصفر الحيوي.

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صبا مبارك في لوك شبابي في الجينز

اعتمدت صبا مبارك لوك كاجوال في الجينز



لوك مثالي لفترة تواجدك في المنزل أو للخروج إلى السوبر ماركت اعتمدته صبا مبارك في الجينز الذي اختارت باللون الكحلي الداكن وبقصة ضيقة، وقد نسقته مع توب باللون البيج من دون أكمام، ومن فوقها اعتمدت قميصًا أوفر سايز بنقشة الكارو وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الأحمر.



اعتمدي الجينز داخل المنزل خلال فترة الحجر الصحي، أو خارجه بعد انتهاء هذه الأزمة بأساليب عصرية وشبابية على طريقة صبا مبارك.

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