أحدث إطلالات الفنانة وعد في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - اختارت وعد في ٢٠٢٠ عدة تنسيقات عملية، وأخرى شبابية مفعمة بالأناقة ومختارة بقطع بسيطة، يمكنك عزيزتي تنسيقها بكل سهولة، كما تألقت بعدة فساتين مناسبة للمناسبات الضخمة، من خلال إحيائها للحفلات الخاصة، جمعناهم لكِ لتستوحي منها بعض الأفكار المناسبة لكِ.

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تنسيقات عملية

الفنانة وعد

نشرت الفنانة وعد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدة تنسيقات لها بإطلالات عملية، كان منها بليزر أسود أكملته بقميص أبيض بسيط وبنطال جينز، وارتدت بنطالًا أسود مع معطف من الجلد وقميص أبيض مزين بالأسود، وأطلت ببليزر كاروهات مع بنطال جينز وبلوزة بيضاء.

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فساتين المناسبات

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الفنانة وعد

تتميز وعد في مناسباتها بالفساتين الأنيقة المحتشمة المناسبة للنساء الخليجيات، ومن أبرز فساتينها فستان فضي مصمم بشكل بسيط، وآخر أسود أكملته بوشاح من الفرو الأبيض، وظهرت بفستان بني تكسوه الدوائر اللامعة.

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إطلالات شبابية

الفنانة وعد

ولإطلالات يومية مريحة، تأنقت وعد ببنطال من القطن الأسود وبلوڤر أبيض مزين بالأحمر، ولإطلالة شبابية أكثر أناقة تجملت بتنورة سوداء مع معطف فضي بسيط.

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