عبايات خولة المراغي.. موديلات أنيقة للشابات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - لطالما ألهمتنا الفاشينيستا خولة المراغي بموديلات عبايات أنيقة وجذابة، خاصة أنها تعتمد على أسلوب حيوي، سواء باختيار الموديلات، أو ألوان العبايات المختلفة، كما أن الستايلات التي تختارها، دائمًا ما تناسب الشابات، ولهذا اخترنا لكِ مجموعة موديلات عبايات أنيقة من وحي الفاشينيستا الخليجية خولة المراغي، لنشاهدها معًا.

العباية الشيفون مع تطريزات بسيطة باللون الذهبي

العباية الشيفون مع تطريزات بسيطة باللون الذهبي

لفتنا هذا الموديل للعباية الشيفون باللون الكريمي، مع تطريزات بسيطة ذهبية على العباية من الأمام، مناسبة أكثر لتعتمديها هذا الربيع، نسقتها كذلك خولة المراغي مع حجاب بنفس لون العباية، وتوب باللون الأخضر الزيتوني.

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العباية المعطف باللون الأسود مطرزة بالملاليم

العباية المعطف باللون الأسود مطرزة بالملاليم

العباية بهذا الستايل، تناسب كل مشاويركِ طوال اليوم، مع اللمسة المبهجة لتطريزات الملاليم، على الياقة من الأمام، كما أن العباية المعطف من الصيحات الرائجة بشكل كبير هذا العام.

نسقتها خولة مع شنطة إيليت ليدي من ديور، وحذاء مدبب فضي، وبذلك تناسب العباية فقط الأوقات الرسمية المسائية، أو بعد الظهر.

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العباية باللون الأحمر القاتم وتنسيق مميز مع البنطلون الجلد

العباية باللون الأحمر القاتم وتنسيق مميز مع البنطلون الجل

أما هذه الإطلالة لخولة المراغي، بالعباية باللون الأحمر القاتم، فيمكنكِ اعتمادها في النهار وبأوقات السفر المختلفة، نسقتها خولة بطريقة أنيقة وفخمة؛ باختيار البنطلون الجلد الواسع، ولهذا اعتمدت حزام الخصر، حتى تبدو أكثر رشاقة، ولا يبدو الجسم ككتلة واحدة، وأكملت الستايل بالكعب المدبب اللامع، الشفاف من الجانبين.

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العباية الشيفون بتصميم واسع

العباية الشيفون بتصميم واسع

العباية الشيفون مع التصميم الواسع الذي اختارته خولة المراغي، تناسب كل أعمار الصبايا والسيدات، مع التصميم المنسدل، ولمسات بسيطة مطرزة على الأكمام وكلا الجانبين.

هذه الإطلالة تناسب أكثر أوقات ما بعد الظهر، نسقيها مع الكعب العالي، وحجاب العباية بنفس الألوان؛ حتى لا تبدي متكلفة أو مبهرجة للغاية.

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