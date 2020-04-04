أحذية البليرينا المسطحة تعود إلى الواجهة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - خلال السنوات الخمسة الأخيرة تحوّلت أحذية البليرينا المسطحة من أحذية قديمة لا تشبه الموضة إلى أحذية أنيقة بجنون. لحسن الحظ، قامت علامات تجارية مثل The Row و Jil Sander بإحياء هذه الأحذية التي تتشبث بالقدمين، مّما جعلها تبدو أكثر كشخة من أي وقت مضى. الأعوام الأخيرة حوّلت أحذية البليرينا المسطحة إلى أحذية بلمسة عصرية أنيقة لا تقتصر على اعتمادها فقط من راقصة الباليه. فقد أدّت التحديثات البسيطة في التصميم إلى القضاء على انقسام إصبع القدم غير المرغوب فيها وخلق بلا شك صورًا أكثر جاذبية. لعبت الجلود الناعمة، والزينة، والطبعات، والمواد غير التقليدية في تحويل هذه الأحذية إلى بدائل مريحة ومرغوبة تضاهي آخر صيحات الموضة.

كيفية انتعال أحذية البليرينا المسطحة

بليرينا من وحي الستريت ستايل

يمكنك ارتداء باليرينا مسطحة وتختارينها ملوّنة أو مونوكروم مع جوارب الكاحل الشفافة حتى إلى العمل. من أجمل التنسيقات على البليرينا هي إطلالة دنيم: تي شيرت مستوحى من الستايل الباريسي والجينز. هناك الكثير من الأنماط المناسبة للحفلات أيضًا. تخلّصي من الكعب للحصول على شيء أكثر راحة. الكثير من الموظفات في الشارع الباريسي والأوروبي يعتمدن على البايرينا حتى في الإطلالات الرسمية، أو خلال جمعة الأصدقاء، لإضافة القليل من البريق إلى المظهر اليومي. بعض العلامات التجارية فاضت في إبداعها بتصاميم أحذية البلرينا المسطحة، عبر تنسيق الجوارب القطن أو الكروشيه المحبوك. كما ذكرنا، أضافت الرسومات والطبعات ميزة خاصة على هذا النوع من الأحذية.

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عودة لتاريخ أحذية البليرينا المسطحة

بليرينا من كريستان ديور



بدأت علاقة البليرينا مع الموضة، ابتداءً من الثلاثينات. فقد ساعد في ذلك ظهور المصممات وصعود النساء في تصميم الأزياء، مثل شانيل، ولانفين، وشياباريللي، وفيونيت - وبعد ذلك احتضان ديور ثم إيف سان لوران للباليه - في وضع صورة راقصة الباليه باعتبارها طموحة ومثالية الشكل.

راقصة الباليه، آنا بافلوفا، كانت أيقونة الأناقة الأنثوية النقية، ودمجت بين الفن والموضة. واحدة من أكثر الراقصات تأثيرًا في القرن العشرين، وقد أثّرت كثيراً على دخول الكثيرات في مجال رقص الباليه في جميع أنحاء العالم، مّما ألهم عددًا لا يحصى من الشابات لمتابعة الباليه. وفي قصة مؤثرة عن عشقها للباليه، تم ربط دور بافلوفا المنفصل لاحقًا بوفاتها الخاصة: على فراش الموت ، ورد أنها طلبت ارتداء الزي، وهو رمز لهشاشة الحياة الثمينة، كي تكون جاهزة لها. فستان بافلوفا الشهير المصنوع من الريش، المستعار من متحف لندن ، معروض الآن في المتحف في معرض معهد الموضة للتكنولوجيا "باليرينا: Fashion Modern Modern Muse". وقد أقيمت عدة معارض عالمية، تمّ التركيز فيها على العلاقة بين الرقص الكلاسيكي والأزياء الراقية والعادية على حد سواء.