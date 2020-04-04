ملابس محجبات للقصيرات موضة 2020 وأفكار تنسيقها من الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - تأتي عدد من صيحات ربيع 2020 في صالح القصيرات، حيث انتشرت موضة الأزياء المخططة بشكل عامودي، والبناطيل بالخصر العالي، كما عادت موضة الطلّة المؤلفة من لون واحد إلى الواجهة، اكتشفي معنا أحدث الموديلات، واكتشفي أفكارًا لتنسيقها مع الحجاب من وحي الفاشينيستا.



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قمصان مخططة وطرق تنسيقها مع الحجاب

قميص مخطط بالأبيض مع بنطال أبيض عالي الخصر



تعتبر القمصان والتونيكات المطبعة بالخطوط العامودية من أبرز اتجاهات ربيع 2020، اختاري قميصًا أو تونيك أزرق مخططًا بالأزرق، ونسقيه مع بنطال أبيض، اعتمدي القميص القصير مع بنطال واسع عالي الخصر؛ ليمنح قامتك مدى أطول، أما التونيك الطويل؛ فارتديه مع بنطال Skinny وحذاء رياضي مريح.



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إطلالة أحادية اللون تزيد من طولك

اطلالة أحادية اللون



تبقى صيحة اعتماد اللون الواحد في كامل الطلة من الاتجاهات الرائجة هذا الموسم، وهي من الحيل التي ينصح بها خبراء الموضة لإطالة القامة القصيرة، جربي ارتداء قميص أحمر مع بنطال بنغمة متطابقة واسع الأرجل على طريقة الفاشينيستا زينب حمود، وأكملي هذا اللوك البسيط بحقيبة Tote فاخرة، واعتمري "توربان" أبيض أو بيج. كما يمكنكِ تنسيق تنورة واسعة مع سويت شيرت خفيف، وانتعلي بوت طويلًا من نفس لون التنورة والتوب؛ لتُبرزي طول قامتك.

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بناطيل عالية الخصر من وحي الفاشينيستا المحجبات

بنطال بيج عالي الخصر



لا خلاف على أن البناطيل المصممة بالخصر العالي من القطع التي تناسب قصيرات القامة، حيث تزيد من طول القسم السفلي من القامة، احرصي على تنسيقها مع توب من نفس اللون أو بلون متناغم، وانتعلي صندلًا يكشف مقدمة القدم، أو حذاء مدببًا باللون البيج، وتفادي تمامًا الأحذية دائرية المقدمة.

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فساتين كُم طويل مخططة للمحجبات القصيرات

فستان مونوكروم مخطط



تنوعت موديلات الفساتين النهارية هذا الموسم، الصيحة الأبرز تمثلت في الفساتين المقلمة بالطول، والتي نرشحها بقوة للقصيرات، ليس شرطًا أن تعتمدي فستانًا طويلًا يغطي القدم، بل يمكنكِ ارتداء فستان ميدي مع بنطال بأحد ألوان تقليمات الفستان؛ ليتماهى معه، ويمنحك طولًا أكبر على غرار الفاشينيستا سهى طه.

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