عبايات باللون الوردي لكشخة رمضان 2020 بحسب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - لا بد لاكتمال فرحة شهر رمضان من اقتناء عباية جديدة تتألقين بها خلال دعوات الإفطار مع العائلة والأصدقاء ومن بين الصيحات البارزة هذا العام، العبايات المصممة بمختلف نغمات الوردي المبودرة والتي ستمنحك لوك عصري وشبابي، شاهدي أجمل الموديلات وانتقي منها ما يضفي عليكِ لمحة فخامة ورقي ويخفي عيوب جسمك.

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عبايات باللون الوردي موضة 2020 للقوام التفاحة

عباية من تصميم Mauzan

ابتعدي عن العبايات المصممة بتطريز حول الكتفين والصدر في حال كان قوامك على شكل التفاحة Apple Shape واختاري الموديلات الناعم الخالية من التفاصيل والمصممة بياقة على شكل حرف V كما في العبايات التي جلبناها لكِ من مجموعة ماركة موزان Mauzan لتنحفي الجزء العلوي الممتلئ من جسمك وتفادي تمامًا إرتداء القلادات الكبيرة.

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عبايات باللون الوردي آخر موضة للقوام الكمثري

عبايه من توقيع ماركة Effa

أحببنا التصاميم العصرية ذات الياقات العريضة المصممة بلون مغاير للون العباية الأساسي والتي تألقت بها عارضات عفة الدباغ Effa، وجهي خيارك نحو هذه القطع لتزيدي من عرض القسم العلوي من قامتك ليتوازن منطقة الأفخاذ الممتلئة في حال كنتِ تملكين قوام كمثري الشكل.

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عبايات وردية موضة ربيع 2020 للنحيفات

عباية وردية من تصميم Louzan



بخلاف العبايات ذات التصاميم الناعمة أحادية اللون والخالية من أي تفاصيل أو تطريزات، خطفت أنظارنا العبايات المطبعة والمطرزة من مجموعة ماركة لوزان Louzan، اختاريها لتضفي ملمح عصري أنيق على اطلالتك ولتخفي بها عيوب قامتك النحيفة.

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عبايات باللون الوردي موضة 2020 للممتلئات

عبايتان من Adore Boutique



استعيني بالعبايات الواسعة من ماركة أدور بوتيك Adore Boutique والعبايات الداكنة Dusty Rose من مجموعة عفة الدباغ Effa لتخفي وتنحفي الجسم الممتلئ وننصحك بتنسيقها مع صنادل بكعب عالي رفيع لتبدين بقامة أطول مما أنتِ عليه.

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