إطلالات علي نجم لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - حقق الإعلامي علي نجم شهرةً واسعة في كتابة الكتب المختلفة، وفي البرامج الإذاعية، إضافةً لتميزه في أسلوب الأزياء التي يرتديها، لذا جمعنا لكم أبرز تنسيقاته في بداية عام 2020 وإليكم تفاصيلها.



إطلالات بسيطة وأنيقة

إطلالات بسيطة وأنيقة



يختار علي نجم القطعَ البسيطة التي ينسقها بأسلوب مميز وأنيق؛ كمعطف طويل بني مع بلوزة صوفية بيضاء وبنطال جينز، أو تنسيق بنطال من الجينز الأزرق مع قميص ومعطف باللون الأبيض، ولخيار بسيط للمنزل ارتدى بنطالًا رماديًا من القطن مع بلوڤر أصفر، وتزيَّن في عمله ببنطال من الجينز الأسود مع قميص رمادي ومعطف عنابي.

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تنسيقات اللونين الأسود والأبيض

تنسيقات اللونين الأسود والأبيض



يُفضّل علي نجم اللون الأسود، الذي يُعرف بإخفاء الكثير من العيوب في نمط اختيار قطع الأزياء المتنوعة، لذا تأنَّق بالعديد من المعاطف الطويلة وبنطلونات الجينز الأسود أو القصيرة القطنية، والقمصان التي يكسوها اللون الأسود، أو المزينة بكاروهات اللونين الأبيض والأسود.

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