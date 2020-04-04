"أوعى تكتمها".. أضرار مميتة لمنع إخراج "العطسة"

من أهم عوامل منع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19، هو السيطرة على السعال والعطس، واستخدام منديل ورقي والتخلص منه فورا بعد الانتهاء من العطس أو السعال، ما يضمن عدم انتشار القطرات الصغيرة في الأرجاء وبالتالي إذا كنت حاملا للمرض لا تنشره.

ولكن تسبب الذعر المنتشر من المرض، في قيام الجميع بتجنب العطس والسعال خاصة في الأماكن العامة، خوفا من سخرية أو خوف الآخرين من أن تكون مريضا محتملا حاملا لـ فيروس كورونا، ولذا يلجأ البعض إلى كتم العطس خاصة في حالة عدم وجود مناديل ورقية.

ولكن يبدو أن كتم العطس له مضاعفات صحية يمكن أن تكون مميتة بحسب موقع "هيلث لاين"، لذا يجب عليك تجنب كتم العطس، أو استخدام كوعك للعطس وفي الملابس بدلا من كتمها.

أضرار كتم العطس

العطس نشاط قوي، فهو يمكن أن يدفع قطرات من المخاط من أنفك بمعدل يصل إلى 100 ميل في الساعة، العطس قوي جدا، لأنه يتعلق بالضغط، فعندما تعطس، ينتج جسمك ضغطًا في الجهاز التنفسي، وهذا يشمل الجيوب الأنفية وتجويف الأنف وأسفل الحلق إلى رئتيك.

يؤدي الإمساك عن العطس أو كتمه، إلى زيادة الضغط داخل الجهاز التنفسي إلى حد أكبر من عملية العطس نفسها بحوالي من 5 إلى 24 مرة، فالضغط المتزايد داخل جسمك يمكن أن يسبب إصابات محتملة، والتي يمكن أن تكون خطيرة ومميتة.

تمزق طبلة الأذن

يقول الخبراء إنه من الممكن أن يتسبب الضغط نتيجة كتم العطس، في تمزق طبلة الأذن والتسبب بفقدان السمع، حيث يتراكم الضغط العالي في الجهاز التنفسي قبل العطس، ويمر هذا الهواء المضغوط في أنبوب في كل من أذنيك يتصل بالأذن الوسطى وطبلة الأذن، ويسمى أنبوب استاكيوس.

عدوى الأذن الوسطى

يساعد العطس على تنظيف أنفك من أي أشياء لا يجب أن تكون موجودة. يشمل ذلك البكتيريا، في حين يمكن أن يؤدي إعادة توجيه الهواء إلى أذنيك عن طريق كتم العطس من الممرات الأنفية إلى نقل البكتيريا أو المخاط المصاب بالبكتيريا إلى أذنك الوسطى ما يسبب العدوى.

غالبًا ما تكون هذه العدوى مؤلمة للغاية، في بعض الأحيان تزول عدوى الأذن الوسطى دون علاج، ولكن في حالات أخرى تكون هناك حاجة إلى المضادات الحيوية.

تلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن

من الممكن إتلاف الأوعية الدموية في عينيك أو أنفك أو طبلة الأذن عند الإمساك بالعطس، رغم أنها حالة نادرة، ويكن أن يتسبب الضغط المتزايد الناجم عن العطس في الضغط على الأوعية الدموية في الممرات الأنفية وانفجارها.

عادةً ما تسبب هذه الإصابة ضررًا سطحيًا مثل احمرار في عينيك أو أنفك.

ضرر الحجاب الحاجز

الحجاب الحاجز هو الجزء العضلي من صدرك فوق بطنك. في حين أن هذه الإصابات نادرة، فقد لاحظ الأطباء حالات انضغاط الهواء في الحجاب الحاجز، ما أدى إلى انهيار الرئتين في الأشخاص الذين يحاولون الإمساك بالعطس.

هذه إصابة تهدد الحياة وتتطلب دخول المستشفى الفوري. بشكل أكثر شيوعًا، قد تشعر بألم في صدرك بعد الإمساك بالعطس بسبب الهواء المضغوط الإضافي.

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تمدد الأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن الإمساك بالعطس إلى تمزق وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، هذه إصابة تهدد الحياة ويمكن أن تؤدي إلى نزيف في الجمجمة حول الدماغ.

تلف الحلق

اكتشف الأطباء حالة واحدة على الأقل لشخص تمزق الجزء الخلفي من حلقه بسبب كتم العطس، حيث تم الإبلاغ عن رجل بالغ من العمر 34 عامًا، تعرض لهذه الإصابة ويعاني من ألم شديد، وكان بالكاد قادرًا على التحدث أو البلع.

وقال المصاب إنه شعر ببرق في رقبته، وبدأ ينتفخ، بعد أن حاول الإمساك عن العطس عن طريق إغلاق فمه وضغط أنفه في نفس الوقت، وهذه كانت إصابة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

كسور في الأضلاع

أبلغ بعض الأشخاص، غالبًا من كبار السن، عن كسر الأضلاع نتيجة العطس، لكن الإمساك بالعطس يمكن أن يؤدي أيضًا إلى كسر أحد الأضلاع، حيث يتسبب في دفع الهواء عالي الضغط إلى رئتيك بقوة كبيرة.

هل يمكن أن يسبب العطس نوبة قلبية؟

لا يسبب العطس والإمساك بالعطس توقف القلب، لكنه قد يؤثر بشكل مؤقت على معدل ضربات القلب، ولكن لا يتسبب في توقف القلب.

هل يمكن أن تموت بسبب منع العطس؟

يمكن أن يسبب منع العطس الموت، حيث تكون بعض الإصابات الناتجة عن الإمساك بالعطس خطيرة جدًا، مثل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وتمزق الحلق، وانهيار الرئتين، وتمزق الأوعية الدموية في الدماغ مميت في حوالي 40% من الحالات.

هل يمكنك منع العطس بدون الإمساك به؟

إذا شعرت بعطس قادم، فمن الممكن إيقافه قبل أن يتحول إلى عطس، وتتضمن عدة طرق لمنع العطس

علاج الحساسية.

حماية نفسك من التعرض للمهيجات المحمولة جوا.

تجنب النظر مباشرة إلى الأضواء.

تجنب الإفراط في تناول الطعام.

استخدام رذاذ الأنف.

استخدم أشياء تلهيك عن العطس.

دغدغ سقف فمك بلسانك لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ.

علاج العطس

يحدث العطس بسبب الأشياء التي تدخل في أنفك وتهيجها. يعطس بعض الأشخاص أكثر من غيرهم لأنهم أكثر حساسية للمهيجات المحمولة جواً.

يمكنك علاج العطس بشكل أفضل دون الإمساك به عن طريق تجنب الأشياء التي تدفعك للعطس. تتضمن هذه المحفزات عادةً أشياء مثل الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة. يعطس بعض الناس عندما يرون أضواء ساطعة.