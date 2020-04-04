في ذكرى ميلاده.. هيثم أحمد زكي وصدفة الرقم 35 الذي جمعه بوالدته

ربما لم يسعفه القدر الاحتفال بين أصدقائه اليوم، بعيد ميلاده الـ 36، ليأتي عليه اليوم مع والديه الراحلين، بعدما لحق بهما في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 35 عاما.

كانت وفاة هيثم أحمد زكي، صدمة بين أبناء الوسط الفني، بعدما رحل نجل الإمبراطور، في ريعان شبابه، بعد رحلة حياة قصيرة، حيث ولد عام 1984، ورحلة فنية أقصر، بعدما ودع عالمنا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

"وكأنه ورث عمر والدته"، تلك الجملة التي بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولها، حينها، منذ إعلان وفاة الشاب هيثم أحمد زكي، حيث رحلت والدته الفنانة هالة فؤاد، عام 1993، عقب إصابتها بالسرطان، لتترك نجلها في عمر الـ 9 أعوام، يتيما برفقة والده الفنان أحمد زكي، الذي فارقه أيضا وهو في بداية الـ 20 من عمره.

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وأشار العديد من محبي العائلة الفنية الراحلة، إلى الصدفة التي جمعت بين هالة وفؤاد ونجلها "هيثم"، حيث فارق الاثنان عالمنا عن عمر 35 عاما.

حيث رحلت هالة في 10 مايوم 1993، وفارقت نجلها وهي في عمر الـ 35 عاما، ليعود القدر بهيثم عقب مرور 26 عاما، ويفارق عالمنا هو أيضا في عمره الـ 35 أيضا.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.