في عيد ميلاده الـ 36.. آخر أمنيات هيثم أحمد زكي: "نفسي في ملوخية"

في صباح يوم الخميس،7 نوفمبر، 2019، غيب الموت، الفنان هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر ناهز 35 عاما، وأحدثت وفاته ضجة كبيرة داخل الوسط الفني وخارجه، فلم يتمكن الراحل من الاحتفال بعامه الـ 36، وسط أصدقائه المقربين، إذ كانت إرادة الله رحيله مبكرا.

ويقدم "هن"، آخر أمنية تمناها الراحل هيثم أحمد زكي، قبل وفاته، خلال السطور التالية.

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كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان الشاب الراحل، عن الأكلة التي تمنى الفقيد تناولها قبل أن توافيه المنية، "بعد انتهاء حوارنا عما كان يفعله طوال اليوم، من جيم وبوكس، فوجئت بهيثم يقول لي نفسي في ملوخية يا عم وطني"، وفقًا لجريدة "النهار" اللبنانية.

وفي تصريحات لبرنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائية "روتانا"، قال "وطني"، إنه اتصل بالراحل قبل وفاته بساعات، وأخبره الفنان بأنه يتدرب في إحدى صالات الجيم، ثم سيخلد للنوم، وفي الليل سيذهب لممارسة لعبة الملاكمة.

وأشار "وطني" إلى أنه داعب "هيثم" قائلا: "إنت ناوي تضرب أكتوبر كلها ولا إيه"، لافتا إلى أن الراحل تمنى قبل رحيله أن يشارك بفيلم عن ممارسة الملاكمة.