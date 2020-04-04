شام الذهبي تخترع محلولا طبيا ووالدتها تجربه.. أصالة: أنا أول المستفيدين

أعلنت الفنانة أصالة عن ابتكار جديد لابنتها الكبرى شام الذهبي، وشاركت صورته عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت أصالة، معلنة أنها أول المستفيدين من الاختراع الجديد، وهو عبارة عن محلول للبشرة، "مبروك ملاكي، كلي سعادة وفخر بطموحك، بإنسانيتك، بأخلاقك وعلمك، وأنا كلي ثقة بك وبما ‏أن لبشرتي عندي مقام، إختراعك ساعدني للوصول لما أريد أن أراه بوجهي".

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والصورة عبارة عن ابتكار "شام" الجديد، وهي طبيبة جلدية، وتدعمها أصالة دوما في المواقف المختلفة، وتشارك جمهورها بصورهما سويا، كما تعتبر نجلة الفنانة هي أولى الداعمين لأصالة خاصة خلال أزمتها الأخيرة وطلاقها من طارق العريان.