هل الذهب يحتفظ بفيروس كورونا وماهي طريقة تعقيمه؟

نشرت تقارير بريطانية مجموعة من الصور لـ كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، وهي متخلية عن جميع مجوهراتها وتحديدا خاتم الأميرة ديانا الذي ورثته عنها، مرجعة أن السبب في ذلك حرصها على غسل يديها بشكل مستمر وحتى لا يستقر فيروس كورونا بداخلها.

الأمر الذي طرح التساؤل حول احتمالية تواجد فيروس كورونا المستجد على المجوهرات، وهل هناك طريقة لتنظيف الحلقات والأساور التي يمكن أن تصبح مصدرًا للتلوث.

ووفقا لـ "النهار" اللبنانية، يمكن أن تتلامس المجوهرات مع الفيروس وتعتبر "متسخة"، إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، خاصة أننا نستخدم أيدينا وأصابعنا في معظم إيماءاتنا اليومية، ما قد يعني أن الجسيمات هي فوق أو تحت الخواتم، خاصة إذا لم نغسلها بانتظام.

ولذلك من الأفضل أن تأخذي الوقت الكاف لتنظيف المجوهرات الخاصة بك عند غسل يديك، ولكن من الممكن أيضًا تجنب أي تلوث عن طريق أخذ مثال من موظفي المستشفى الذين لديهم عادة عدم ارتداء أي مجوهرات أثناء ممارسة وظائفهم.

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وعن كيفية تنظيف المجوهرات الذهبية، يكفي تطبيق الطريقة المستخدمة لغسل اليدين عن طريق خلع مجوهراتك أولاً لتنظيفها بالصابون المضاد للبكتيريا لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم شطفها جيدًا بالماء.

ويعتبر الذهب من أكثر المعادن مقاومة، ولا يصدأ ولا يشوّه، ولذلك لا يوجد خطر من إتلاف مجوهراتك باستخدام تقنية التنظيف هذه.

وتتوافر الخاصية السابقة في القطع الفضية التي لا تتأثر من الماء وخاصة إذا تم تجفيفها جيدًا بعد ذلك، ومع ذلك، يمكن للسوائل والصابون الأكثر عدوانية تشويهها إذا تكرر الغسيل كثيراً وإذا بقيت مبللة لفترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير منظمة الصحة العالمية "OMS"، إلى أنّ تنظيف المجوهرات يجب ألآّ يغنينا عن غسل اليدين بشكل خاص.

ويمكن أيضًا غمس المجوهرات في محلول كحولي مائي، مصنوع من الإيثانول أو الأيزوبروبانول، الذي سيهاجم الفيروس مباشرة ليختفي، وإذا كان هذا السائل من الممكن استخدامه لتنظيف مجوهراتك، فهذا الحل سوف يكون للأسف أكثر كشطًا من الماء والصابون، وبالتالي فإنه بذلك يسبب مخاطرة بإتلاف المجوهرات الأقل مقاومة.

وعن المجوهرات التي لا توضع في اليدين، فيمكن أن تكون القلائد والأقراط مصدرًا للتلوث إذا تعرضت لرذاذ من شخص مصاب، لذلك يوصى بتنظيفها بانتظام.