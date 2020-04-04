مريض ومحبوس في لندن.. إصابة نجل جوليا بطرس بـ كورونا

يدرس ابن النائب البرلماني، إلياس بو صعب، ونجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة الحالية، وهو ما أدى إلى إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأعلن "إلياس" إصابة نجله من الفنانة جوليا بطرس، في تصريحات إعلامية نشرتها قناة "MTV"، "ابني أصيب بـ كورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك، وأشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هناك".

وقال النائب البرلماني، إن نجله لا يستطيع العودة إلى أرض الوطن لانقطاع الطيران بين البلاد، حيث قال إنهم في انتظار حل مشكلة العودة إلى بلادهم كي يعود.

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يذكر أنه أعلن لبنان وقف الرحلات الجوية والبرية والبحرية، مع إلزام المواطنين البقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما سجل لبنان 508 حالات إصابة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة حتى أمس الجمعة.