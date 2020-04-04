"خناقة" ريم البارودي وريهام سعيد "على عينك يا تاجر": مرضى نفسيين

تسجيل صوتي مسرب نشرته الإعلامية ريهام سعيد، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، للفنانة ريم البارودي، وهي تسبها وتصفها بألفاظ مسيئة، كما أنها هاجمت من يدافع عنها.

بكلمات مقتضبة، علقت الإعلامية ريهام سعيد، على التسجيل الصوتي، حيث نشرته وعلقت قائلة: "رسالتك وصلتني شكرا".

لكن الأمور بين الصديقتين السابقتين لم تقف عند ذلك، فعبر الحساب الرسمي للإعلامية ريهام سعيد عبر "إنستجرام"، نشرت مقطع فيديو من برنامجها السابق "صبايا" وهي تتحدث عن الصديق الناكر للجميل، والذي وصفته بـ"الجعان".

ريم البارودي: متردوش على المرضى النفسيين

أما الفنانة ريم البارودي، فنشرت عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو لها وهي تتحدث مع متابعيها، وتنصحهم بعدم الرد على المرضى النفسيين، في إشارة للإعلامية ريهام سعيد، والتي كانت تربطها صداقة سابقة.

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فتحدثت ريم البارودي في الفيديو قائلة: "متردوش على المرضى النفسيين والحرب اللي بتتعمل عشان البرنامج اللي ريم البارودي بتعمله (برنامج شارع النهار).. أرجوكم خليكم زي ما أنتم متزعلوش ومتضايقيوش لأن بجد إذا خاصم فجر وكل واحد بياخد على قد نيته.. والنبي ما تزعلوا وخلونا نرد دايمًا بشغلنا".

علاقة ريهام سعيد وريم الباروي

وكان الثنائي الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما البعض في العديد من المواقف الصعبة التي مررن بها، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، بعدما حذفتا بعضهما البعض، منذ عدة أشهر، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن، خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.

وبدأت "الخناقة" الدائرة على السوشيال ميديا، بين الصديقتين السابقتين، بعدما ردت ريهام سعيد على إحدى متابعيها ووصفت ريم البارودي بأنها "ماتت بالنسبة إليها"، لترد الأخيرة بشكل غير مباشر عليها عبر حسابها على "إنستجرام" معلقة: "مشكلتك معتبراني عدوتك".